„Kiedy ślub?” – nowa propozycja od CANAL+. Mamy pierwsze fotki z serialu

„Kiedy ślub?” to ośmioodcinkowy komediodramat o współczesnych związkach, problemach młodych dorosłych i świecie, w którym gotowe rozwiązania już nie działają. W głównych bohaterów wcielają się Maria Dębska (POWRÓT, „Bo we mnie jest seks”) i Eryk Kulm Jr. („Filip”).

„Kiedy ślub?”. O czym będzie serial?

Nowy serial CANAL+ to historia pary teoretycznie doskonałej, która przeżyła razem najpiękniejsze chwile, a dziś… chce się rozstać. Duet tuż przed trzydziestką: Wanda i Tosiek, chociaż tak różni, od czasów liceum tworzą zgrany związek, który z biegiem czasu po prostu się wypala. Zamiast weselnych dzwonów nadchodzi rozstanie. Czy długoletnią więź można tak łatwo zerwać? Czy da się rozstać dobrze?

– To pierwszy polski serial poruszający problemy okołotrzydziestolatków, napisany przez trzydziestolatków. To wyjątkowa wypowiedź pokoleniowa. Kiedy scenarzyści przynieśli pomysł i pierwszy odcinek tej produkcji, odczułem powiew świeżości. Serial opowiada o ludziach, którzy mierzą się z trudem relacji i uczuć, zmagają z wchodzeniem w dorosłość. W ich historii odnajduję siebie. To, co dla mnie równie istotne to fakt, że o trudach relacji i problemach opowiadamy z dużą dawką humoru i ironii, bo ja sam w każdej sytuacji – niezależnie od jej ciężaru dramatycznego – zawsze szukam humoru – opisuje Piotr Domalewski, jeden z reżyserów serialu.

Obsada i twórcy

Reżyserami serialu są Piotr Domalewski („Cicha noc”, „Hiacynt”, „Jak najdalej stąd”, „Sexify”) i Łukasz Ostalski („Bracia”, „Gry rodzinne”, „O mnie się nie martw”, „Krucjata”). Scenariusz stworzył duet Katarzyna Wiśniowska („Tajemnica zawodowa”, „Cichosza”) i Marek Baranowski („Brokat”, „Noc w przedszkolu”).

Producentem wykonawczym serialu jest Akson Studio – Michał Kwieciński („Teściowie”, „To musi być miłość”, „Atak paniki”, czy seriale „Sexify”, „Gry rodzinne”, „Szadź”).

Czytaj też:

„LOL: Kto się śmieje ostatni”. Są pierwsze opinie na temat programu. Co piszą widzowie?Czytaj też:

QUIZ. Zabawne cytaty. W jakim filmie padły?