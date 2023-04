„LOL: Kto się śmieje ostatni”. Są pierwsze opinie na temat programu. Co piszą widzowie?

Program „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni” jest adaptacją popularnej polskiej produkcji własnej i pierwszym polskim show oryginalnym Prime Video.

W programie Pazura skonfrontuje ze sobą dziesięcioro znanych polskich artystów i artystek oraz komików, którzy przez sześć godzin maja wyjątkowe zadanie: rozśmieszyć pozostałych i nie dać się rozśmieszyć. Nagrodą w programie jest 100 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na wybrany przez zwycięzcę cel charytatywny.

W programie, obok Pazury, występują: Adam Woronowicz – gwiazda „The Office PL”, Agata Kulesza – wybitna aktorka, znana z nagrodzonego Oscarem filmu „Ida”, Aleksandra Adamska – gwiazda „Skazanej”, Bartosz Gajda – artysta kabaretowy i stand-uper, Cezary Jóźwik – youtuber, Katarzyna Pakosińska – aktorka komediowa i artystka kabaretowa, Michał Meyer – aktor i komik często wcielający się w różne postaci, Michał Szpak – piosenkarz i performer, Robert Motyka – artysta kabaretowy i radiowiec oraz stand-uperka Wiolka Walaszczyk.

Oto zwiastun programu:

„LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”. Co piszą widzowie o programie?

Program zadebiutował na Prime Video z dwoma odcinkami w piątek 14 kwietnia. Niedługo później w sieci pojawiły się pierwsze komentarze na temat show. Co piszą internauci? Wygląda na to, że format przypadł im do gustu.

„Boże w końcu program przy którym płaczę ze śmiechu. Świetny pomysł”; „Wystarczy na nich popatrzeć i człowiek się śmieje. Nie muszą nic robić”; „Dawno się nie popłakałem że śmiechu, a tu zdarzyło się to kilka razy”; „Dawno się tak nie oplułem ze śmiechu”; „Sztosik”, „Genialne” – takie komentarze można znaleźć na facebookowym profilmu Amazon.pl.

Kiedy nowe odcinki?

Dwa pierwsze z sześciu odcinków show komediowego „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" zadebiutowały na platformie Prime Video już 14 kwietnia 2023 roku. Kolejne dwa będą emitowane co tydzień – czyli świeże odcinki zobaczymy już w piątek 21 kwietnia.

