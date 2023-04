„Gra o tron” otrzyma kolejny prequel. Tym razem zobaczymy, jak Aegon podbija Westeros!

Po światowym sukcesie „Gry o tron” HBO przystąpiło do opracowywania wielu serii osadzonych w świecie stworzonym przez autora George'a R.R. Martina. W sierpniu 2022 roku mogliśmy premierowo obejrzeć „Ród smoka”, którego akcja dzieje się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest "Gra o tron". Teraz dowiedzieliśmy się nieco na temat kolejnego z projektów osadzonych w tym uniwersum.

Kolejny serial osadzony w świecie „Gry o tron”. Tym razem opowie o Aegonie

Projekt, o którym mowa, jest na bardzo wczesnym etapie realizacji – trwają poszukiwania scenarzystów. Z informacji „Variety” wynika jednak, że HBO chce jak najszybciej przejść do fazy produkowania serii.

Serial ma opowiadać o tym, jak Aegon, Visenya i Rhaenys wykorzystali swoją armię i trzy smoki do podboju sześciu z siedmiu królestw Westeros, z wyjątkiem Dorne. W ten sposób Aegon I został pierwszym królem Westeros, pierwszym zasiadającym na Żelaznym Tronie i założycielem dynastii Targaryenów. Wydarzenia te miały miejsce około 300 lat przed tymi, z którymi do czynienia mamy w „Grze o tron”.

„Ród smoka”. Co z 2. sezonem?

Tymczasem w przygotowaniu jest 2. sezon „Rodu smoka”, którego premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Z informacji Deadline wynika, że początkowo kolejna odsłona „Rodu Smoka” miała liczyć 10 odcinków, jednak plan ten ostatecznie się zmienił, prowadząc do zmian scenariuszowych. 2. sezon będzie miał ostatecznie 8 epizodów, czyli o jeden mniej niż pierwotny.

2. sezon „Rodu smoka” podejmie fabułę najpewniej dokładnie tam, gdzie skończyła się w pierwszej odsłonie. – Sezon 1. przygotował stół na nadchodzącą krwawą ucztę – powiedział współtwórca treści Ryan Condal.

– Powodem, dla którego naprawdę chciałem dopracować ten pierwszy sezon jest właśnie to, aby widzowie dobrze zrozumieli wszystkie postaci i konotacje oraz historie, jakie je ze sobą nawzajem łączą, a także motywacje, jakie doprowadziły do wojny domowej. Jestem naprawdę podekscytowany poznawaniem tych wszystkich bohaterów, zwłaszcza rodzin Rhaenryry i Alicent, oraz pokazaniem, co stanie się, gdy odwrócimy szachownicę i rozsypiemy figury. Jak zareagują? To historia, którą opowiemy w drugim i kolejnych sezonach – podał.

