Barbie Ferreira o odejściu z „Euforii”: Nie chciałam grać „grubej przyjaciółki”

„Euforia” to serial HBO, który opowiada o grupie nastolatków chodzących do szkoły średniej. Produkcja porusza ważne problemy społeczne, takie jak np. przemoc fizyczna czy uzależnienia. W sierpniu ubiegłego roku Ferreira ogłosiła na Instagramie, że żegna się z serialem po dwóch sezonach. Kat, którą grała, była najlepszą przyjaciółką Maddie (Alexa Demie) i Cassie (Sydney Sweeney).

W pierwszym sezonie postać Kat przedstawiona została jako nastolatka, która próbuje pokochać samą siebie i zmienić swoją reputację. W drugiej odsłonie fabuła w kontekście tej bohaterki zawierała kłamstwo na temat jej śmiertelnej choroby.

Barbie Ferreira szczerze o odejściu z „Euforii”

Zaraz po tym, jak Ferreira ogłosiła, że to już koniec jej przygody z serialem, pojawiły się plotki, że odeszła z powodu spięć na planie z reżyserem Samem Levinsonem. W rozmowie z Shepardem podkreśliła, że to bzdura. – Staram się, aby wszyscy mnie kochali. Dla mnie to głupoty – podkreśliła.

Później wyjaśniła nieco na temat swojego odejścia z „Euforii”. – Myślę, że było miejsce na rozwój tej postaci. Nie sądzę jednak, że dałoby się wybrać dla niej drogę, która pasowałaby do serii. Myślę, że obie strony zdawały sobie z tego sprawę. Ja naprawdę nie chciałam być tylko grubą przyjaciółką. Nie chcę grać takiej postaci i oni też o tym wiedzieli – powiedziała aktorka. Dodała, że oczywiście jej też było bardzo przykro pożegnać się z Kat, ponieważ nigdy wcześniej nie mogła zobaczyć takiej bohaterki na ekranie.

