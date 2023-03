Wyciekł zaskakujący fakt o 2. sezonie „Rodu Smoka”. Opracowany został nowy „plan”

Produkcja 2. sezonu „Rodu Smoka” rozpocznie się niebawem w Wielkiej Brytanii, a jego premiera zaplanowana jest na lato 2024 roku.

Z informacji Deadline wynika, że początkowo kolejna odsłona „Rodu Smoka” miała liczyć 10 odcinków, jednak plan ten ostatecznie się zmienił, prowadząc do zmian scenariuszowych. 2. sezon będzie miał ostatecznie 8 epizodów, czyli o jeden mniej niż pierwotny.

Producent wykonawczy i showrunner Ryan Condal miał odbyć szereg spotkań z Georgem R.R. Martinem i wspólnie opracować mieli nowy plan, rozpisania fabuły na trzy lub nawet cztery sezony. Powstać już miał pierwotny zamysł kolejnej części tej opowieści, a niedługo może nawet zostać zorganizowany casting na obsadę, ponieważ teraz twórcy chcą myśleć o serii długoterminowo, zamiast sezonowo.

Fabuła 2. sezonu „Rodu smoka”. Co pokażą twórcy?

2. sezon „Rodu smoka” podejmie fabułę najpewniej dokładnie tam, gdzie skończyła się w pierwszej odsłonie. – Sezon 1. przygotował stół na nadchodzącą krwawą ucztę – powiedział współtwórca treści Ryan Condal.

– Powodem, dla którego naprawdę chciałem dopracować ten pierwszy sezon jest właśnie to, aby widzowie dobrze zrozumieli wszystkie postaci i konotacje oraz historie, jakie je ze sobą nawzajem łączą, a także motywacje, jakie doprowadziły do wojny domowej. Jestem naprawdę podekscytowany poznawaniem tych wszystkich bohaterów, zwłaszcza rodzin Rhaenryry i Alicent, oraz pokazaniem, co stanie się, gdy odwrócimy szachownicę i rozsypiemy figury. Jak zareagują? To historia, którą opowiemy w drugim i kolejnych sezonach – podał.

„Ród smoka”. Kto w obsadzie w 2. sezonie?

Żaden członek obsady sezonu 2. serialu „Ród smoka” nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Można się jednak spodziewać, że do swoich ról powrócą Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Księżniczka Rhaenyra Targaryen) i Matt Smith (Prince Daemon Targaryen), podobnie jak Fabien Frankel (Criston Cole) i Eve Najlepszy (Rhaenys Targaryen).

Możemy również spodziewać się powrotu aktorów wcielających się w kolejne pokolenie Targaryenów – Toma Glynn-Carneya (Aegon II Targaryen), Ewana Mitchella (Aemond Targaryen), Phia Saban (Helena Targaryen). Prawdopodobnie czeka nas również powrót Elliotta Grihaulta (Lucerys Velaryon), Baeli Targaryen (Bethany Antonia) i Rhanei Targaryen (Phoebe Campbell).

