Piątkowe nowości na Netflix. 7 dobrych tytułów od platformy

„Kill Boksoon”

W pracy jest morderczynią o uznanej renomie, w domu – samotną matką nastolatki. Zabijanie? W porównaniu z rodzicielstwem to bułka z masłem.



„Naśladowca”

To thriller kryminalny oparty na bestsellerowej powieści słynnego japońskiego autora Miyabe Miyuki pod tym samym tytułem, którego akcja toczy się w latach 90. XX wieku i opowiada historię Kuo Hsiao-chi (Wu Kang-ren), doświadczonego prokuratora z wydziału zabójstw i jego pierwszy przypadek seryjnego mordercy i jak próbuje wymierzyć sprawiedliwość sprawcy. Z powodu powtarzających się zaostrzeń mordercy, Hsiao-chi jest zdeterminowany, aby znaleźć kluczowy dowód, aby rozwiązać sprawę, nawet jeśli oznacza to narażenie życia.



„Zabójcze wesele”

Nick i Audrey Spitz, świeżo upieczeni detektywi dopiero rozkręcający swój biznes, zostają zamieszani w międzynarodowe porwanie ich przyjaciela Maharadży, uprowadzonego z własnego wesela.



„From Me to You: Kimi ni Todoke”



Ponura Sawako ma duże problemy z adaptacją w nowej szkole. Kiedy jednak wyciąga do niej rękę towarzyski kolega, jej życie zmienia się na lepsze.



„Big Mäck: Gangsterzy i złoto”

Pewien mężczyzna zostaje skazany za kradzież, której nie popełnił, i spędza sześć lat w więzieniu. Lata później znowu staje się podejrzanym — ale czy nadal jest niewinny?



„Niestabilny”

Geniusz biotechnologii próbuje uwolnić się od dręczącej go żałoby z pomocą syna, który ciężko pracuje, aby uciec z cienia ojca i ocalić rodzinną firmę.



Sezon 7. „Riverdale”

Tym razem bohaterowie trafią do lat 50. – pójdą spać tuż po zlikwidowaniu przez Cheryl złowrogiej komety, a obudzą się w roku 1955, dzień po śmierci Jamesa Dean. Co więcej, znów będą nastolatkami uczęszczającymi do lokalnego liceum i mierzącymi się z problemami wieku dojrzewania. Czytaj też:

