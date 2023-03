Nowe tytuły na Netflix w tym tygodniu. Przejrzyjcie listę premier

Już w czwartek na Netflix zadebiutuje ostatnia odsłona „Riverdale”. Tego samego dnia trafi też na platformę dokument o Donaldzie Stellwagu, twórców „Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)”. W tym tygodniu subskrybenci będą mogli też obejrzeć kolejną część „Zabójczego rejsu”. Co jeszcze trafi na platformę? Przejrzyjcie pełną listę nowości.

Nowości na Netfliksie w tym tygodniu. Co obejrzymy?

„Mae Martin: SAP” – wtorek



Od spotkania z mitycznym łosiem po spektrum płci w „Pięknej i bestii” – w tym stand-upie Mae Martin Snuje refleksje na temat świata, który wymyka się spod kontroli.



„Niedostrzegana” – środa



Szukająca męża niepozorna sprzątaczka zostaje wciągnięta w spisek, który ujawnia dawne tragedie i doprowadza ją do morderstwa



„Pogotowie: Nowy Jork” – środa



Przejmujący serial dokumentalny ukazuje pracowników pierwszej linii nowojorskiej służby zdrowia, którzy usiłują zachować równowagę między ciężką pracą a życiem prywatnym.



„Wellmania” – środa



Zdrowotny kryzys zmusza Liv do ponownego przemyślenia jej dewizy „żyj szybko, umieraj młodo”. Nie cofnie się przed niczym, aby się wzmocnić – nawet jeśli ją to zabije.



„From Me to You: Kimi ni Todoke” – czwartek



Licealistka Sawako, którą rówieśnicy przezywają „Sadako” ze względu na jej mroczny styl, zaczyna powoli się otwierać, gdy zaprzyjaźnia się z popularnym Kazehayą.



„Big Mäck: Gangsterzy i złoto” – czwartek



Pewien mężczyzna zostaje skazany za kradzież, której nie popełnił, i spędza sześć lat w więzieniu. Lata później znowu staje się podejrzanym — ale czy nadal jest niewinny?



„Niestabilny” – czwartek



Geniusz biotechnologii próbuje uwolnić się od dręczącej go żałoby z pomocą syna, który ciężko pracuje, aby uciec z cienia ojca i ocalić rodzinną firmę.



„Riverdale”, sezon 7. – czwartek



Tym razem bohaterowie trafią do lat 50. – pójdą spać tuż po zlikwidowaniu przez Cheryl złowrogiej komety, a obudzą się w roku 1955, dzień po śmierci Jamesa Dean. Co więcej, znów będą nastolatkami uczęszczającymi do lokalnego liceum i mierzącymi się z problemami wieku dojrzewania.



„Naśladowca” – piątek



To thriller kryminalny oparty na bestsellerowej powieści słynnego japońskiego autora Miyabe Miyuki pod tym samym tytułem, którego akcja toczy się w latach 90. XX wieku i opowiada historię Kuo Hsiao-chi (Wu Kang-ren), doświadczonego prokuratora z wydziału zabójstw i jego pierwszy przypadek seryjnego mordercy i jak próbuje wymierzyć sprawiedliwość sprawcy. Z powodu powtarzających się zaostrzeń mordercy, Hsiao-chi jest zdeterminowany, aby znaleźć kluczowy dowód, aby rozwiązać sprawę, nawet jeśli oznacza to narażenie życia.



„Kill Boksoon” – piątek



W pracy jest morderczynią o uznanej renomie, w domu – samotną matką nastolatki. Zabijanie? W porównaniu z rodzicielstwem to bułka z masłem.



„Zabójcze wesele” – piątek



Nick i Audrey Spitz, świeżo upieczeni detektywi dopiero rozkręcający swój biznes, zostają zamieszani w międzynarodowe porwanie ich przyjaciela Maharadży, uprowadzonego z własnego wesela.Czytaj też:

