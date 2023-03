Co oglądają teraz Polacy na Netflix? TOP 10 seriali

Na liście TOP 10 seriali na Netflix w Polsce wciąż znajdziecie „Wednesday”. Najmłodsi muszą chętnie wybierać „Psi patrol”, bo produkcja pojawia się w niemal każdym zestawieniu najpopularniejszych w naszym kraju. Jakie jeszcze tytuły znalazły się w zestawieniu? Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie!

TOP 10 seriali na Netflix w Polsce

10. „Wednesday”



Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół i wrogów w Akademii Nevermore.



9. „Triada”



Rebecca odkrywa, że po urodzeniu została rozdzielona z dwiema pozostałymi siostrami, wyrusza więc w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę o swoim pochodzeniu.



8. „Outer Banks”



Grupa nastolatków ujawnia długo skrywaną tajemnicę, uruchamiając łańcuch zdarzeń, dzięki którym przeżyją niezapomnianą przygodę.



7. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



6. „Po złej stronie torów”



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



5. „Outlast: Razem po wygraną”



Szesnastka survivalowców walczy o nagrodę pieniężną, próbując przetrwać w alaskańskiej dziczy. Aby wygrać, te samotne wilki muszą się jednak stać częścią watahy.



4. „Sex/Life”



Jest zwyczajną matką i żoną z przedmieść — ale nie zawsze tak było. Gdy przywołuje szaloną przeszłość, do głosu dochodzą jej długo skrywane pragnienia.



3. „MH370: Samolot, który zniknął”



W 2014 roku samolot z 239 osobami na pokładzie znika z radarów. Ten serial dokumentalny opowiada o jednej z największych zagadek współczesności - locie MH370.



2. „Ty”



Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.



1. „Chwała”



Kobieta, która przed laty przeżyła potworne tortury w szkole, wprowadza w życie drobiazgowy plan zemsty, aby sprawcy wreszcie zapłacili za to, co jej zrobili. Czytaj też:

10+ dobrych tytułów na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzećCzytaj też:

Quiz z filmowych piosenek!