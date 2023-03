Cezary z „Barw szczęścia” zerwie z Natalią pod wpływem matki?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

W rodzinie Wójcików trwa konflikt, bo Mirek wciąż nie wierzy, że jego babka naprawdę się zmieniła i nie wróci do alkoholu. Gdy Damian bierze stronę matki, junior postanawia zamieszkać z Luizą. Marysia stresuje się przed pierwszym dniem w szkole, podobnie jak Hubert, który jest zły, że w tak ważnej chwili nie ma z nimi Klary.

Kacper wraca po zawodach do domu, witany radośnie przez całą rodzinę. Tymczasem Rawiczowa wciąż próbuje zmusić Cezarego do zerwania z Natalią i postanawia urządzić dla Sofii urodzinową kolację. Kama czuje się urażona, gdy Stawicki – przedstawiając ukochaną na gali swoim kolegom – nazywa ją pielęgniareczką. Gdy Zbyszek proponuje, by razem zamieszkali, Lipnicka wciąż jednak nie umie mu się oprzeć.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

