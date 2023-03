„Barwy szczęścia”. Matka Damiana odnowiła z nim kontakt tylko dla pieniędzy?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Damian otwarcie mówi matce, że nie ma do niej zaufania. Obawia się, że nie zerwała wcale z nałogiem i go okradnie, by zdobyć pieniądze na alkohol. Gdy do domu wraca Mirek, też nie wita "babci" miło. Wciąż pamięta, że to właśnie z jej winy trafił z siostrą do domu dziecka. Malwina martwi się o Kacpra, który po wyjeździe na zawody zamyka się w pokoju i nie wpuszcza do środka nawet Hani. Ostatecznie chłopak jednak startuje w wyścigu, a cała rodzina przed telewizorem trzyma za niego kciuki.

Kępski kontaktuje się z hotelem Stańskich, by zrobić kolejną rezerwację, a Karolina i Oliwka domyślają się, że jego związek jednak się rozpadł. Tymczasem Hubert i Agata informują Marka o kryzysie w związku Iwony. Złoty postanawia polecieć do USA, by sprawdzić, jak po rozstaniu z Tomkiem Pyrka radzi sobie z opieką nad ich córką.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

