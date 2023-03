Zawirowania w „Pierwszej miłości”. Filip zdecyduje się na relację z Igą?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – co w nowym odcinku?

Filip odprowadza Igę do autobusu i dziękuje jej za przyjście na imprezę. Coraz bardziej jest nią oczarowany. Jednak nadal cieszy go zainteresowanie Julity i postanawia wyskoczyć z nią gdzieś po pracy. Julita jest szczęśliwa, do czasu gdy w barze pojawia się Rafał, prawa ręka Sebastiana.

Natomiast Biały sprawdza oferty szkoły dla dorosłych, o której wspomniała mu Iga. Chce pod nieobecność Anki nadrobić jak najwięcej zaległości i zaskoczyć ją zdaną maturą. Tymczasem przez wyprowadzkę Jolki, Fabian i Kaśka cierpią na ostre bóle pleców, ponieważ nie chcieli wynająć profesjonalistów do noszenia ciężkich mebli. Fabian wpada na pomysł, żeby sami otworzyli firmę przeprowadzkową. Potrzebują więc kapitału i postanawiają poprosić Karola, aby w nich zainwestował. Weksler ma jednak pewne warunki. Czy nie ostudzą one ich zapałów?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

„Lewandowski – Nieznany” z plakatem. Prime Video promuje dokument o polskim piłkarzuCzytaj też:

Allan Krupa zabrał głos ws. ojca. „Masakrycznie się go wstydzę”