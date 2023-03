W „Na Wspólnej” Kamil odmawia Igorowi i nie decyduje się na leczenie z uzależnienia

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku?

Nina mdleje przed szkołą – ratuje ją Zimińska. Dziewczyna wyznaje dyrektorce, że bardzo martwi się dzisiejszą rozprawą Norberta, która zadecyduje o jego losie. Sławek przyjeżdża po Ninę i razem jadą do sądu. Decybel, oskarżony o udział w grupie przestępczej, czeka na wyrok.

Igor wpada do Kamila – znalazł mu miejsce w ośrodku odwykowym. Hoffer nie ma zamiaru poddać się leczeniu. Uważa, że panuje nad sytuacją – idzie nawet do pracy. Tam Ostrowski wita go ostrzeżeniem – musi uważać na nowego dyrektora, którym został Adamski. Podczas dyżuru Kamila pojawia się jego wdzięczny pacjent i wręcza mu prezent – butelkę świetnej whisky…

Helenę odwiedza sąsiadka – dopytuje, gdzie mogłaby zabrać znajomego na dobry obiad. Kopciowa doradza jej wizytę w barze na Wspólnej. Kiedy Helena odwiedza Ziębową, nagle pojawia się tam sąsiadka z… ich nowym listonoszem! Helena musi grać kelnerkę – pan Zbyszek jest nią oczarowany. Sąsiadkę Kopciowej trafia szlag.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

