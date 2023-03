Dariusz Krupa udzielił wywiadu. Pochwalił się nową wybranką i synem

Dariusz Krupa największą popularność zyskał dzięki małżeństwu z Edytą Górniak. Producent muzyczny w 2005 roku poślubił divę polskiej estrady, a rok wcześniej para powitała na świecie swojego pierwszego syna Allana. Związek jednak nie przetrwał próby czasu, celebryci rozwiedli się w 2010 roku.

Rozpad rodziny to jednak nie koniec kłopotów Dariusza Krupy. W 2014 roku artysta kiedy był pod wpływem narkotyków, wsiadł do samochodu i przejeżdżając na czerwonym przez przejście dla pieszych, śmiertelnie potrącił 63-letnią kobietę. Ojciec syna Edyty Górniak usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności, z czego odsiedział trzy. Jeszcze przed pobytem w zakładzie karnym Dariusz Krupa poślubił kolejną kobietę, z którą doczekał się 12-letniej dzisiaj córki Lei.

Dariusz Krupa wrócił do show-biznesu

Teraz Dariusz Krupa wrócił do show-biznesu i udzielił szczerego wywiadu portalowi „Fakt”. Gwiazdor wyznał, że ma nie tylko nową partnerkę, ale malutkiego synka.

– Jestem po dwóch rozwodach i dlatego nie myślałem o nowym związku, ale przydarzyło mi się coś pięknego, niespodziewanego. Martynę poznałem przez przypadek, jest artystką tatuatorką. Chcemy razem zbudować rodzinę. To, że ją spotkałem to cud i dar. Mówię sobie, że do trzech razy sztuka, uwierzyłem, że tym razem się uda – przyznał.

W dalszej części wypowiedzi Dariusz Krupa nawiązał do zdarzenia z przeszłości, kiedy śmiertelnie potrącił pieszą.

– Mam wspaniałą partnerkę i mamy cudownego synka. Mamy też mnóstwo planów na przyszłość. Stefan, bo tak ma na imię nasz syn, jest pogodnym i zdrowym dzieckiem. Pod koniec marca skończy roczek. On i Martyna dają mi teraz siłę. Wiem, że to, co zrobiłem, to co się stało, jest niewytłumaczalne i złe. Ale teraz tę złą rzecz chcę przekuć w coś dobrego i cudownego – podkreślił.

Czytaj też:

Paulina Smaszcz odpowiedziała Katarzynie Cichopek. Wspomniała o jej byłym mężuCzytaj też:

Joanna Krupa została ambasadorką nowojorskiej firmy. Będzie pokazywać diamenty