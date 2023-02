W „Pierwszej miłości” Anka podejmuje decyzję w sprawie oświadczyn Białego

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go. W poprzednim odcinku serialu Filip i Biały wpadli na pomysł, jak odwrócić złe fatum wiszące nad Blue Moon. Melisa natomiast ambitnie podeszła do pracy w fabryce i postanowiła wprowadzić kilka zmian.

„Pierwsza miłość” – co w nowym odcinku?

Anka podejmuje decyzję w sprawie oświadczyn Białego i informuje profesora, co postanowiła w sprawie proponowanego jej wyjazdu na stypendium do Anglii. Natomiast Brian zapewnia Śmiałka, że zdjęcia do kalendarza będą eleganckie, bo cel jest szczytny – zakup sprzętu dla OSP w Wadlewie.

Brian zarządza całą sesją i rekwizytami, które do niej wybrał. Szczegółowo objaśnia modelom, jaką ma wizję na przedstawienie ich postaci. Tymczasem przerażona powrotem do szkoły Julka prosi mamę, a by ta pozwoliła jej zostać przez jakiś czas w domu. Obawia się reakcji kolegów i koleżanek na to, co zrobiła. Marysia niechętnie, ale daje się przekonać. Stawia jednak pewne warunki.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

