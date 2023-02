Świetna wiadomość dla fanów „The Last Of Us”. 5. odcinek pojawi się na HBO Max wcześniej!

Serial HBO Original „The Last of Us”, oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy oraz krytyków grze wideo, opracowanej przez Naughty Dog dla platform Playstation, został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana.

Z 97 proc. pozytywnych opinii krytyków według Rotten Tomatoes, magazyn Rolling Stone okrzyknął „The Last of Us” „Kolejnym wielkim hitem HBO. Serwis „IndieWire” ogłosił nowy serial HBO „najlepszą dotychczas stworzoną adaptacją gry”. CNN określa tę historię jako „pełną szokujących scenariuszy i momentów, które na przemian poruszają i przerażają”. Trudno się zatem dziwić, że co tydzień wierni fani serialu, wyczekują premiery kolejnego odcinka 1. serii.

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów „The Last Of Us”

Teraz HBO Max podała świetną wiadomość. Podczas gdy od poniedziałku 6 lutego możemy na HBO Max oglądać 4. odcinek produkcji, na kolejną, piątą odsłonę nie będziemy musieli czekać aż siedem dni. Zadebiutuje ona na platformie w sobotę 11 lutego o godz. 3:00 nad ranem, o czym HBO Max poinformowało na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Serial „The Last of Us”

Historia przedstawiona w „The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co oznacza się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

W serialu występują: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Melanie Lynskey jako Kathleen, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon i Elaine Miles jako Florence.

