Dobra wiadomość dla fanów „The Last of Us”. Będzie drugi sezon

„The Last of Us” powróci z drugim sezonem. Serial nagrodzonego Emmy twórcy „Czarnobyla” Craiga Mazina oraz autora uznanej gry wideo i jednego z prezesów Naughty Dog – Neila Druckamanna to drugi największy debiut HBO, tuż za „Rodem smoka”, już po pierwszym tygodniu od premiery.

„The Last of Us” hitem w mediach społecznościowych

„The Last of Us”jest także hitem w mediach społecznościowych. Już w trakcie premierowej emisji serial utrzymywał się na pierwszym miejscu wśród trendujących tematów na Twitterze. Informacje o serialu, teasery i zwiastuny, wygenerowały ponad 100 milionów odsłon na całym świecie.

Craig and Neil, wraz z producentką wykonawczą Carolyn Strauss, oraz resztą naszej fenomenalnej obsady i ekipy, swoim mistrzowskim debiutem „The Last of Us” zdefiniowali na nowo ten gatunek. Po tym, co ta ekipa osiągnęła w pierwszym sezonie, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, aż przejdą samych siebie w kolejnym – powiedziała Francesa Orsi, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films.

Głos zabrał też Neil Druckmann, który wyznał, że nie spodziewał się takiego sukcesu. – Jestem onieśmielony, zaszczycony i szczerze mówiąc przytłoczony tym, że tak wielu ludzi postanowiło śledzić naszą opowieść o losach Joela i Ellie. Współpraca z Craigiem Mazinem, naszą niesamowitą obsadą i ekipą oraz HBO przekroczyło moje, i tak już wysokie, oczekiwania. Teraz z absolutną przyjemnością możemy to powtórzyć w sezonie drugim. W imieniu całego składu Naughty Dog & PlayStation, dziękuję – podkreślił.

O czym jest „The Last of Us”?

Historia przedstawiona w „The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki Ellie. To, co oznacza się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

W serialu występują: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Melanie Lynskey jako Kathleen, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon i Elaine Miles jako Florence.

Sukces serialu „The Last of Us”

Z 97% pozytywnych opinii krytyków według Rotten Tomatoes, magazyn Rolling Stone okrzyknął „The Last of Us” „kolejnym wielkim hitem HBO”. Serwis „IndieWire” ogłosił nowy serial HBO „najlepszą dotychczas stworzoną adaptacją gry”. CNN określa tę historię jako „pełną szokujących scenariuszy i momentów, które na przemian poruszają i przerażają”.

Premierowe odcinki serialu można oglądać w każdy poniedziałek na platformie HBO Max oraz o godz. 20.10 na antenie HBO. Finałowy odcinek pierwszego sezonu jest zaplanowany na 13 marca.

