Szalone sceny w serialu „Barwy szczęścia”. Klara nie wróci do Polski

Niedzielska na koniec praktyk proponuje Patrykowi etat w swojej szkole, a później chłopak dostaje jeszcze wiadomość, że sąd zgodził się na zwolnienie z aresztu Jowity. Cała rodzina Jezierskich świętuje więc aż dwie dobre nowiny.

Ewelina po zakończeniu roku szkolnego buntuje się i zapowiada ojcu, że nie chce spędzić wakacji tak, jak on zaplanował. Klara zaskakuje Huberta decyzją, by jednak zostać w USA mimo wszystkich nieszczęść, jakie ją tam spotkały. Agata wspiera bratową i postanawia polecieć do Ameryki razem z Marysią. Hubert ostro jednak krytykuje plan dziewczyn. Jest gotów na wszystko, by sprowadzić żonę z powrotem do domu.

Cezary dzwoni do Natalii i namawia Zwoleńską, by jednak wróciła z córką do stadniny, mimo konfliktu ich matek. Później zaskakuje prawniczkę przynosząc jej do kancelarii pyszny lunch. Natalia za to odkrywa, że Rawicz pogodził się, a nawet zaprzyjaźnił, także z Małgorzatą. Seniorka jest pewna, że w końcu uda jej się młodych wyswatać.

Serial „Barwy szczęścia”

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

