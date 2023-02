Po 3. odcinku „The Last of Us” ludzie szaleli na punkcie tej piosenki. Kilka tysięcy procent więcej odtworzeń

Utwór „Long Long Time” Lindy Ronstadt jest bardzo istotnym elementem trzeciego odcinka serialu „The Last of Us” – do tego stopnia, że epizod ma ten sam tytuł. Wydana w 1970 roku ballada pojawiła się na drugim albumie artystki, „Silk Purse”, otrzymała też nominację do Grammy w kategorii Najlepsze współczesne kobiece wykonanie piosenki. O nagrodę walczyła z Bobbie Gentry („Fancy”), Anne Murray („Snowbird”) oraz Dianą Ross („Ain’t No Mountain High Enough”).

– Powiedziałem Neilowi (Druckmannowi, autorowi gry oraz współtwórcy serialu – red.), że chcę, by tych dwóch bohaterów nawiązało głębszą relację poprzez smutną piosenkę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jaki to będzie utwór. Miałem w głowie, by był to naprawdę smutny kawałek, w którym słyszymy błaganie o miłość, a błaganie to nie zostaje spełnione. Było ważne, by w piosence pojawił się motyw pogodzenia z faktem skazania na samotność – powiedział Craig Mazin, twórca serialu „The Last of Us”, w rozmowie z portalem IndieWire.

twitter

Serial „The Last of Us”

Historia przedstawiona w „The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co oznacza się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

W serialu występują: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Melanie Lynskey jako Kathleen, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon i Elaine Miles jako Florence.

Z 97 proc. pozytywnych opinii krytyków według Rotten Tomatoes, magazyn Rolling Stone okrzyknął „The Last of Us” „Kolejnym wielkim hitem HBO. Serwis „IndieWire” ogłosił nowy serial HBO „najlepszą dotychczas stworzoną adaptacją gry”. CNN określa tę historię jako „pełną szokujących scenariuszy i momentów, które na przemian poruszają i przerażają”.

Premierowe odcinki serialu można oglądać w każdy poniedziałek na platformie HBO Max oraz o godz. 20.10 na antenie HBO. Finałowy odcinek pierwszego sezonu jest zaplanowany na 13 marca.

Czytaj też:

„The Last of Us”. Trzeci odcinek hitu HBO obudził prawdziwych zombieCzytaj też:

To już koniec „Dr. Phila”. Phil McGraw po 20 latach żegna się z widzami