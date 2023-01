Głośne nazwiska w obsadzie nowego filmu Netfliksa. Opowie o tych, których historię przemilczano

Film „Six Triple Eight” opowiada inspirującą prawdziwą historię niesamowitych i odważnych kobiet z jedynego batalionu z czasów drugiej wojny światowej, który składał się wyłącznie z czarnych kobiet. Było ich 855 i choć w momencie wcielenia do wojska nie miały pojęcia, czym będą się zajmować, szybko otrzymały życiową misję — posortować niedoręczone listy z ostatnich trzech lat. Była to iście herkulesowa praca, lecz zdołały ją wykonać — i to o połowę szybciej, niż wstępnie zakładano. Pomimo dyskryminacji, w obcym, zniszczonym wojną kraju udało im się przebrnąć przez 17 milionów listów, pomagając amerykańskim żołnierzom odnowić kontakt z rodzinami i bliskimi w kraju. Na co dzień przyświecało im motto: „Brak poczty to kiepskie morale”. Kobiety z 6888. batalionu nie tylko dostarczały listy, lecz również niosły nadzieję.

„Six Triple Eight”. Kto zagra w nowym filmie Netfliksa?

Historia 6888. batalionu pocztowego nie trafiła na karty podręczników historii i była pomijana w dyskusji publicznej. Zainteresowano się nią dopiero teraz, niemal 75 lat później. Natomiast 14 marca 2022 roku prezydent Joe Biden podpisał ustawę, na mocy której kobiety te otrzymały Złoty Medal Kongresu — najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Kongres Stanów Zjednoczonych.

W filmie „Six Triple Eight” w reżyserii Tylera Perry’ego zagrają: Kerry Washington („Akademia Dobra i Zła”, „Bal”), Ebony Obsidian („Gdyby ulica Beale umiała mówić”, „Sistas”), Milauna Jackson („Blues jazzmana”, „Sposób na morderstwo”), Kylie Jefferson („Tiny Pretty Things”), Shanice Shantay („The Wiz Live!”, „Perfect Harmony”), Sarah Jeffery („Czarodziejki”, „Następcy”), Pepi Sonuga („Pam i Tommy”, „Queens”), Jay Reeves („Linia obrony”, „Windykator”), Jeanté Godlock („Daybreak”, „The Simone Biles Story: Courage to Soar”), Moriah Brown („Raising Dion”, „Power Book II: Ghost”), Baadja-Lyne Odums („Ruthless”, „Within”), Gregg Sulkin (czekające na premierę „World of Fire” i „The Throwback”) oraz Dean Norris („Breaking Bad”, „Pazury”), Sam Waterston („Prawo i porządek”, „Grace i Frankie”), Susan Sarandon („Thelma i Louise”, „Przed egzekucją”) i Oprah Winfrey („Selma”, „Kamerdyner”).

Wszystkie produkcje Tylera Perry'ego na Netflix

Film „Six Triple Eight” będzie czwartą produkcją Tylera Perry’ego wyreżyserowaną dla Netflix, po filmach „Upadek Grace”, „Zjazd rodzinny u Madei”, który trafił do Top 10 w 43 krajach, oraz „Blues jazzmana”, któremu ta sztuka udała się w 55 krajach. Tyler Perry wystąpił również w filmie Adama McKaya „Nie patrz w górę”, który jest jednym z 10 najpopularniejszych filmów w serwisie Netflix.

