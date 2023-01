„Pierwsza miłość”. Jaką wiadomość chciała przekazać Anka?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Filip i Biały próbują zrozumieć, co Anka miała na myśli, przekazując im zaszyfrowaną wiadomość podczas rozmowy telefonicznej. Czas się kończy, a życie ukochanej Kamila wisi na włosku. Laura dowiaduje się, że córka jest w niebezpieczeństwie. Natomiast Janek proponuje Kindze romantyczny wieczór tylko we dwoje. Czy może liczyć na współpracę ze strony Tomka? Okazuje się, że nastolatek potrafi dokładnie wycenić swoją pomoc. Marcin wpada do Janka z niezapowiedzianą wizytą i skarży się na sytuację mieszkaniową. Wygląda na to, że romantyczny wieczór może nie dojść do skutku. W King's Fitness tymczasem uruchamia się alarm przeciwpożarowy.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Nowe i dobre filmy na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzećCzytaj też:

„Twoja twarz brzmi znajomo”. Zaskoczenia na liście uczestników i nowy juror