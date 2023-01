„M jak miłość”. Lekarz przekaże Pawłowi złe wieści o France

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w nowym odcinku?

Ciężko ranna Franka, trafia do szpitala, a Lilka oraz Mateusz składają od razu w bistro zeznania, podczas których do dziewczyny dzwoni Ethan z kolejnymi groźbami. Po wyjściu z komisariatu Lilka błaga Mostowiaka, by dla bezpieczeństwa wyjechał. Gdy dziewczynę popiera także Barbara, Mateusz w końcu postanawia wrócić na statek i "zniknąć". Tymczasem w szpitalu lekarz informuje Zduńskiego, że jego żonie po postrzale grozi całkowity niedowład prawej ręki.

W Grabinie zjawia się Maja Łaniewska przyjaciółka Marii z dawnych lat, która dotąd mieszkała w Berlinie. Koleżanka zdradza Rogowskiej, że wróciła do domu, bo jej życie w Niemczech kompletnie się rozsypało – popełniła głupi błąd, przez który straciła miłość oraz pieniądze i wpadła w depresję. I do tego wyznaje, że wciąż wspomina swojego ukochanego z młodości: Tomka Jędrzejskiego. Maria prosi detektywa Marcina, by go odnalazł.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

