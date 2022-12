„Barwy szczęścia”. Co w nowym odcinku? Irena przyłapała Tolka z innymi kobietami

Co czeka widzów w 2724. odcinku serialu „Barwy szczęścia”? Irena tuż przed ślubem na nowo ma wątpliwości. Przyłapała Tolka z „młódkami”. Sytuację ratują dopiero Justin i Patryk, przepraszając Irenkę i biorąc całą winę na siebie. W finale narzeczeni zjawiają się na ślubie, ale Wyszyńska podczas składania małżeńskiej przysięgi nagle ucieka. Jerzy w tajemnicy przed żoną – wybiera się z Kacprem na trening na torze kartingowym. Emilka szybko domyśla się, że dziadek wymknął się z domu w sekrecie. Proponuje Małgorzacie, że zdradzi jego tajemnicę, jeśli tylko babcia jej za to zapłaci. Biniu wraca do Feel Good, by znów zobaczyć się z Renatą i zaprasza dziewczynę na wieczorny melanż. Kuczma który nadal wyłudza w lokalu darmowe posiłki na widok chłopaka ucieka w popłochu, o czym Renata donosi od razu podkomisarzowi Kodurowi.

„Barwy szczęścia”. Opis serialu

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Gdzie emitowany jest serial „Barwy szczęścia”?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

