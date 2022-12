Żona i siostra Emiliana Kamińskiego wydały oświadczenie

W poniedziałek 26 grudnia 2022 roku, w wieku 70 lat, zmarł Emilian Kamiński, aktor i reżyser, założyciel Teatru Kamienica. W ostatnim czasie jego stan zdrowia był bardzo zły – aktor zmagał się z chorobą płuc, miał problemy z mówieniem i oddychaniem.

W związku z ostatnią wolą aktora, Teatr Kamienica niedługo po ogłoszeniu jego śmierci podał, że repertuar Teatru Kamienica pozostaje bez zmian. Teraz żona Kamińskiego Justyna Sieńczyłło oraz jego siostra Dorota Kamińska poinformowały we wspólnym oświadczeniu, że wystąpią w zaplanowanych na następne dni spektaklach.

„W odpowiedzi na zapytania mediów informujemy, iż kierując się szacunkiem do widzów Teatru Kamienica, wystąpimy w spektaklach zaplanowanych na 29, 30 i 31 grudnia. Emilian zawsze wymagał od nas zawodowstwa i uczył, że w jego teatrze to widz jest najważniejszy” – czytamy na stronie internetowej Teatru Kamienica. „Nasz mąż i brat swoją scenę traktował z najwyższym profesjonalizmem. Gramy, bo Emilian tego by od nas oczekiwał i nie wybaczyłby nam, gdybyśmy postąpiły inaczej nawet w tak trudnym czasie” – przekazały. Bliskie Kamińskiego zaapelowały również o uszanowanie ich spokoju w tym trudnym czasie i „nieszukanie sensacji tam, gdzie jej nie ma”.

Emilian Kamiński – kariera

Emilian Kamiński z wyróżnieniem ukończył warszawską wyższą Szkołę Państwową Teatralną w 1975 roku. Zadebiutował rolą Pawła w „Pierwszym dniu wolności” w reżyserii Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli. Największą popularności i rozpoznawalności Kamińskiego przyniosła rola malarza Jerzego Zawidzkiego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego „Szaleństwa Panny Ewy”, w którą wcielił się w 1985 roku. Widzowie pokochali go też za kreację Bociana w filmach Jacka Bromskiego „U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą”. W „Karierze Nikosia Dyzmy” wcielił się w prezesa Sławomira Trędowatego. Emilian Kamiński wystąpił też w wielu popularnych serialach. W „Klanie” wcielał się w Tomasza, w „Bulionerach” adwokata Jana Grzegorczyka, a w „M jak miłość” w ojca jednej z głównych bohaterek Magdy Marszałek. Na swoim koncie ma też wiele ról dubbingowych.

Czytaj też:

Burza w komentarzach pod zwiastunem „Love Never Lies: Polska”. Ludzie są wściekliCzytaj też:

Dobre filmy i seriale na Netflix, które mało kto zna