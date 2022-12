„Pierwsza miłość”. Upokorzona Malwina przestaje pojawiać się w sklepie

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Tomka czeka dalszy ciąg przesłuchania na komendzie policji. Artur i Kinga próbują ustalić z nim najkorzystniejszą strategię. Nastolatek nadal chce jednak ponieść odpowiedzialność za swoje czyny i jest zły na rodziców za próby przeszkodzenia mu w tym. Natomiast Karol jest zirytowany przeszukaniem prowadzonym przez policję w jego firmie. W biurze zaczynają się plotki…

Upokorzona finałem reality show, Malwina nie ma zamiaru pokazywać się w sklepie w Wadlewie. Sprawia to wszystkim niemały kłopot już od dłuższego czasu. Czy mieszkańcy wsi zrobią coś z tą niewygodną sytuacją? Tymczasem Szymon jest w szoku po obejrzeniu materiału telewizyjnego na temat jego romansu w szkole. Próbuje się bronić i przekonać dyrektora do swojej wersji wydarzeń. Lucynka jest pewna, że jej brat jest niewinny i postanawia to udowodnić.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

