Co oglądają teraz Polacy na Netflix? Najpopularniejsze seriale

10. „1899”



Parowiec z emigrantami bierze kurs na zachód. Pasażerowie pochodzą z różnych części Europy, ale łączą ich wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość w nowym świecie. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt emigrantów.



9. „Psi patrol”



Serial ukazujący perypetie sześciorga bohaterskich szczeniąt: Marshalla, Chase'a, Rocky'ego, Zumy, Rubble'a i Skye, które pod przywództwem dziesięcioletniego Rydera wyruszają na ratunek potrzebującym.



8. „Sonic Prime”



Gdy wybuchowa bitwa z doktorem Eggmanem rozbija kosmos na kawałki, Sonic przemierza równoległe wymiary, by odnaleźć przyjaciół i uratować świat. Oglądaj bez ograniczeń. Sonic i jego załoga walczą z cyborgami, robotami i Radą Chaosu w przygodowym serialu na podstawie popularnej gry.



7. „Paradise PD”



Animowany serial opowiada o złych glinach w małym miasteczku Paradise. Nie skorumpowanych, ale źle przeszkolonych. Po co Ci kryminaliści, jak masz takich policjantów?



6. „Świąteczna burza”



Grudzień 2022 roku. Grupa ludzi dociera na lotnisko w Oslo. Niektórzy chcą powitać bliskich, inni wracają do domów i rodzin, a niektórzy chcą uciec przed świętami. Tak czy inaczej, ich świąteczne drogi się komplikują, gdy okazuje się, że wszyscy utknęli na lotnisku.



5. „The Sinner”



W małym miasteczku w stanie Nowy Jork udręczony detektyw poszukuje odpowiedzi na temat zagmatwanych spraw, a jednocześnie zmaga się z własnymi demonami.



4. „Harry i Meghan”



Dokument Netflixa oddaje głos księciu i księżnej Sussex, którzy z własnej perspektywy opisują swoją historię miłosną. Widzowie poznają początki ich związku, wyzwania, które przed nimi stawiano, a także moment, gdy wycofali się z dworu królewskiego.



3. „Brokat”



Trzy zdeterminowane kobiety próbują radzić sobie w obliczu zmian społecznych i politycznych. Pragną też wolności, niezależności finansowej i miłości. Oglądaj bez ograniczeń. Magdalena Popławska, Wiktoria Filus i Matylda Giegżno grają główne role w tym nostalgicznym serialu dramatycznym.



2. „Zwerbowany”



Młody prawnik zostaje wciągnięty w niebezpieczną międzynarodową aferę szpiegowską, gdy dawna pracownica CIA grozi, że ujawni sekrety agencji. Oglądaj bez ograniczeń. Noah Centineo („Do wszystkich chłopców, których kochałam”) w szpiegowskim serialu akcji twórcy „Rekruta”.



1. „Wednesday”



Produkcja jest opowieścią o dorastaniu. Skupia się na Wednesday Addams w czasach, gdy jest studentką w akademii Nevermore. To tam bohaterka zgłębia swoje zdolności, podczas gdy miasteczko jest terroryzowane przez masowe zabójstwa. Czytaj też:

QUIZ ze świątecznej klasyki!Czytaj też:

Thomas Anders na grafikach Sylwestra Marzeń TVP rozwścieczył widzów. „On ma dożywotni karnet?”