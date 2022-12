„Na Wspólnej”. Nietrzeźwa Monika siada za kierownicą – zostaje aresztowana

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3544?

Monika, popijając wino, przygotowuje się na romantyczny wieczór z mężem. Nagle przychodzi osiedlowy ochroniarz – Cieślikowa musi przestawić samochód, którym zablokowała sąsiada. Mimo oporów, Monika siada za kierownicę i… wjeżdża w stojący obok samochód! Pojawia się policja – każe Monice dmuchać w alkomat. Cieślikowa się nie zgadza – dochodzi do wielkiej awantury.

Karol nie przestraszył się ojca Ali i dalej się z nią spotyka. Wspiera ukochaną w terapii odwykowej, którą ta dziś ma rozpocząć. Ala nie jest jednak zadowolona z jego troski – uważa, że zasługuje na minimum zaufania. Karol w końcu pozwala jej pójść samej na terapię. Co się stało, że Ala pojawia się wieczorem w domu… kompletnie naćpana?

Gosia oznajmia rodzicom, że nie wróci do męża – według niej on dalej romansuje z koleżanką z pracy. Jednak Błażej totalnie ją zaskakuje – przeprowadza generalny remont ich mieszkania, żeby żonie nie kojarzyło się ono z trudnymi chwilami i jej nałogiem. Na dodatek Błażej… zwalnia się z pracy. Chce, by Gosia zrozumiała, że koleżanka już dawno jest dla niego nieważna. Czy to wystarczy do odbudowania ich związku?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

