Najlepszy od lat serial Max obejrzycie w kinie. Bezpłatnie!

Serial HBO Original „The Last of Us” to produkcja oparta na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo. Akcja drugiego sezonu serialu rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a świat z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

Platforma Max wspólnie z siecią kin Helios przygotowała wyjątkową niespodziankę dla fanów tej kultowej produkcji. W dniu premiery, 14 kwietnia o godzinie 20:00, będzie można zobaczyć pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu bezpłatnie w 54 kinach Helios w całej Polsce.

Jak zdobyć bilet na seans?

Od 31 marca, godz. 12.00 na specjalnej stronie the-last-of-us.helios.pl, otwarty zostanie proces rejestracji dla zainteresowanych uczestników. Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem pomyślnej rejestracji, od 12 kwietnia od godzinie 10:00 w wyznaczonym punkcie kontrolnym kin Helios, będzie można odebrać bilety na ten wyjątkowy pokaz.

Szczegóły i regulamin akcji znajdują się na stronie www.helios.pl

Co w 2. sezonie „The Last of Us”?

W obsadzie drugiego sezonu „The Last of Us” zobaczymy ponownie Pedro Pascala jako Joela, Bellę Ramsey w roli Elli, Gabriela Lunę jako Tommy'ego i Rutinę Wesley jako Marię. W serialu zadebiutują Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tat Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Issac. Gościnnie pojawi się także Catherine O’Hara.

