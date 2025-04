Hollywoodzka gwiazda ma prześladowcę. Trafił do aresztu

Scarlett Johansson to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek Hollywood. Zachwycała rolami w takich produkcjach, jak m.in. „Między słowami”, „Dziewczyna z perłą” czy jako Czarna Wdowa w uniwersum Marvela. Była nominowana do Oscara, a cały czas jest ceniona za wszechstronność i charyzmę. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci i od 2020 roku żoną Colina Josta. Od wielu miesięcy nie wiedli oni jednak spokojnego życia, gdyż musieli się borykać z prześladowcą aktorki.

Prześladowca Scarlett Johansson

Uroda Scarlett Johansson na wielu osobach robi duże wrażenie, przez co aktorka doczekała się nie tylko licznych fanów, ale również prześladowców. Nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu gwiazda podejmowała kroki prawne przeciwko Michaelowi Josephowi Branhamowi. Mężczyzna ten wielokrotnie pojawiał się przy jej domu i publikował niepokojące wpisy w mediach społecznościowych.

W jednym z postów z 2023 roku Branham napisał: „Dziękuję bardzo mojej narzeczonej Scarlett Johannson za kupienie mi samochodu! Jesteś najlepszą kobietą w moim życiu, nawet zanim kupiłaś mi ten samochód! Kocham cię, piękna”. Poza tym wiadomo, że owy 48-latek na swoim ciele ma tatuaż z rysunkiem serca i imieniem „Scarlett”, co świadczy o jego obsesji na punkcie aktorki.

Choć mężczyzna przebywał na wolności, teraz miarka się przebrała. Otóż – jak podaje „New York Post” – Michael Joseph Branham niedawno wysłał wiadomość tekstową do uczelni, na której studiował. Napisał w niej: „Następnym razem, gdy tu będziecie, usłyszycie o mnie w CNN przez despekcję bomb w programie «Saturday Night Live»”. Informacja ta została przekazana odpowiednim służbom przez NBC Universal, co doprowadziło do interwencji nowojorskiej policji.

Dzięki temu, 48-latek został w środę 2 kwietnia br. zatrzymany i oskarżony o prześladowanie hollywoodzkiej gwiazdy, a także grożenie dokonaniem ataku bombowego na popularny program, w którym pracuje mąż aktorki, Colin Jost. Sąd zarzucił prześladowcy grożenie masowymi zniszczeniami oraz fałszywe alarmowanie o incydencie. Warto jednak dodać, że placówka na Manhattanie wyznaczyła mu kaucję w wysokości 100 tys. dol. kary lub 300 tys. dolarów w przypadku poręczenia majątkowego.

