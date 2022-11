„Rolnik szuka żony”. Kolejna para zakończyła znajomość? Pojawiły się wymowne wpisy

Finał programu „Rolnik szuka żony” zbliża się wielkimi krokami. Widzowie już w najbliższą niedziele dowiedzą się, czy uczestnikom udało się znaleźć miłość. Później w świątecznym odcinku poznają dalsze losy podopiecznych Marty Manowskiej.

Obecna edycja budzi wiele emocji, a wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. W ostatnim odcinku Tomasz K., który w odrzucił Zuzię, postanowił dać jeszcze jedną szansę Kasi, która wyjeżdżając z domu rolnika, nie kryła łez. Sporo zmieniło się także u Michała, który po odesłaniu wszystkich adoratorek zdecydował się na poznanie bliżej Agnieszki, od której list początkowo nie zwrócił jego uwagi. Na urocze kadry widzowie wciąż mogą liczyć w wątku Ady i Michała. Ta para niezmiennie zapewnia się wzajemnie o sile swojego uczucia.

„Rolnik szuka żony”. Klaudia sugeruje, że Valentyn ją okłamywał?

Sytuacja staje się jednak coraz bardziej dwuznaczna w przypadku rolniczki Klaudii i Valentyna. W ostatnim odcinku widzowie mogli obejrzeć, jak para spędza ze sobą romantyczny weekend w Ogrodzieńcu, gdzie podczas kolacji poruszyli poważne tematy. – A jak już przyjadę na dłużej, nowy rok zaczniemy razem. Praca będzie szukana gdzieś w większym mieście. Byś wolała, żebym tam mieszkał, czy gdzieś bliżej ciebie? – pytał Valentyn. Odpowiedź Klaudii go zaskoczyła. Uczestniczka była wyjątkowo ostrożna i powiedziała, że wszystko się jeszcze wyklaruje. Mimo innego podejścia do wspólnej przyszłości, w końcu doszli do porozumienia. Klaudia uznała, że w kolejnych miesiącach będą się spotykać w weekendy, a w nowym roku zaczną relację w jednym miejscu. – Razem tworzymy coś pięknego i nie pozwolę, by to przepadło – podsumował Valentyn.

Wygląda jednak na to, że ich związek mógł nie przetrwać próby czasu. Oboje na swoich profilach na Instagramie opublikowali wymowne grafiki. Zarówno u rolniczki jak i adoratora przekaz jest taki sam – wygląda na to, jakby Klaudia miała przyłapać mężczyznę na kłamstwie. Możliwe jednak, że para postanowiła zażartować ze swoich fanów. O tym, czy będą kontynuować swoją znajomość, dowiemy się już w najbliższą niedzielę.

Czytaj też:

Pozycja Rozenek-Majdan w „DD TVN” wisi na włosku? Gwiazda odniosła się do doniesieńCzytaj też:

Lara Gessler zdradziła, czy zamierza ochrzcić dzieci. Padły mocne słowa