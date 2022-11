Radosław Majdan z nowym kontraktem. W nowym miniserialu chce wrócić do gry

Już w najbliższy czwartek 17 listopada na Comedy Central zadebiutuje miniserial „Karniak”. Jako pierwszy po pomoc do trenera Rutkowskiego zwróci się Radosław Majdan. „Sportowa kariera przemija, ale ambicje pozostają. Doświadczony golkiper będzie chciał… wrócić do gry. Po oryginalnym teście na refleks trener wpadnie na nietypowy pomysł. Widzowie przekonają się, że praca bramkarza nie musi ograniczać się do boiskowych zmagań, a była gwiazda piłki przestanie narzekać na brak zajęcia” – czytamy w opisie najnowszego miniserialu.

Obejrzyjcie już dziś krótki wywiad z Majdanem, nieco bardziej na poważnie – o sportowej karierze, aktorskim epizodzie czy pokoju trenera z lat 80.

„Karniak” – o czym jest serial?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Pierwszy odcinek miniserialu „Karniak” już 17 listopada po godz. 22.00 na antenie Comedy Central oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska.

