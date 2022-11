Film inspirowany jednym zdjęciem. Jest zwiastun „Wyzwolenia” z Willem Smithem

„Dziękujcie Bogu” – mówi Peter do rodziny. „Pan jest z nami. Co zwykły człowiek może mi zrobić?” – pyta. To pierwsza scena zwiastuna porywającego dramatu Antoine'a Fuqua („Dzień próby”, „Bez litości”, „Siedmiu wspaniałych”), w którym Will Smith wciela się w zniewolonego człowieka o imieniu Peter. „Chodzisz po Ziemi, ponieważ ci na to pozwalam. Jestem teraz twoim bogiem” – mówi w kolejnym ujęciu Fassel (Ben Foster). Zobaczcie pierwszą zapowiedź filmu „Emancipation”:

Film opowiada historię Petera, człowieka, któremu udaje się uciec z niewoli dzięki swojemu sprytowi, niezachwianej wierze i miłości do swojej rodziny. Zrobi wszystko, aby uniknąć zimnokrwistych myśliwych i bezlitosnych bagien Luizjany w dążeniu do wolności. Film jest inspirowany zdjęciami zatytułowanymi „Whipped Peter” z 1863 roku, wykonanymi podczas badania lekarskiego Armii Unii podczas wojny secesyjnej. Jedna z tych fotografii przedstawia nagie plecy Piotra, okaleczone przez biczowanie. Ostatecznie zdjęcie to przyczyniło się do wzrostu sprzeciwu społecznego wobec niewolnictwa.

Zwiastun pokazuje Petera w biegu, unikającego kul, walczącego z aligatorami i ostatecznie dołączającego do szeregów Unii. Podczas wstrząsającego montażu scen bitewnych, tortur i przetrwania mówi: „Walczę z nimi. Pobili mnie. Biczują mnie. Łamią kości w moim ciele więcej razy, niż mogę zliczyć. Ale nigdy, przenigdy mnie nie złamią”.

Film „Emancipation” trafi do kin 2 grudnia. Tydzień później pojawi się na Apple TV+.

Czytaj też:

„Kraina Snów” – nowy obiecujący film familijny Netfliksa ze zwiastunemCzytaj też:

Powstaje 3. film z serii „Pamiętnik księżniczki”. Anne Hathaway wróci do swojej roli?