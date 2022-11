Powstaje 3. film z serii „Pamiętnik księżniczki”. Anne Hathaway wróci do swojej roli?

Film „Pamiętnik księżniczki” jest dramatem o dorastaniu, opowiadającym historię niezręcznej nastolatki Mii Thermopolis (Anne Hathaway), która woli trzymać się z daleka od światła reflektorów. Musi jednak szybko wejść w nową, stawiającą ją w centrum uwagi rolę, ponieważ dowiaduje się, że jest spadkobierczynią korony małego królestwa europejskiego o nazwie Genowia. Pod okiem surowej babki, królowej Clarisse Renaldi (Julie Andrews), Mia bierze udział w rozbudowanym obozie dla księżniczek, aby upewnić się, że jest godna swojego nowego tytułu. Film od razu stał się hitem, a Hathaway i Andrews powrócili w kontynuacji z 2004 roku „Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny”.

Czy Hathaway wróci do swojej roli w „Pamiętniku Księżniczki 3”?

Teraz, prawie dwie dekady później, trwają prace nad nowym dodatkiem do królewskiej sagi. Jak podaje „The Hollywood Reporter” scenariusz do filmu pisze Aadrita Mukerji. Według źródeł, będzie do kontynuacja produkcji, a nie reboot. Czy Hathaway powróci do tej roli? Aktorka jeszcze oficjalnie tego nie potwierdziła, jednak w wielu wywiadach wyraziła wcześniej pragnienie, że chciałaby wrócić do tej przygody – oczywiście z Andrews u boku.

Czytaj też:

Iga Cembrzyńska przetrzymywana? Rodzina aktorki uderza w TVPCzytaj też:

Radio Złote Przeboje obraziło Cleo. Chodzi o wykonanie piosenki Kory. Artystka odpowiedziała