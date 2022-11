Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Cieślikowie odbudują związek?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3477.?

Awantura i mordobicie w barze Ziębów! Siostra Marii wyprowadzając się, przypadkiem zostawia u Ziębów akt zakupu mieszkania. Gdy okazuje się, że właścicielem nieruchomości jest Ryszard, Maria i Włodek są już pewni, że kochanek wykorzysta i porzuci Różę. Oliwy do ognia dolewa Muszko. Gdy na Wspólnej pojawiają się Róża i Ricardo, dochodzi do potwornej awantury i rękoczynów!

Jarek proponuje szefowi agencji eventowej, że odkupi od niego firmę. Mężczyzna stwierdza, że chętnie pozbędzie się biznesu, do którego nie ma serca. Berg natychmiast umawia się z teściem i przedstawia mu swój biznesplan. Cieleckiemu bardzo podoba się zapał Jarka… Tymczasem Eliza na spotkaniu z prezesem dowiaduje się, że zamierza on zamknąć polskie placówki firmy, ale dla Bergowej… ma pracę w Finlandii.

Monika prosi Damiana, żeby wrócił do domu. Cieślik jest zaskoczony – oznajmia żonie, że widział ją całującą się z Zoją. Monika nie potrafi przekonać męża, że to było nieporozumienie – zwłaszcza gdy widzi, że wuefistka cały czas do niej wydzwania. Co takiego musi zrobić Monika, żeby mąż znowu uwierzył w jej miłość do niego?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Burza po decyzji TomaszaCzytaj też:

Nina Terentiew pouczała Tomasza Kammela na antenie. „Przestań się nadmuchiwać”