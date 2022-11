Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Jagoda otrzymuje groźby. Chodzi o narkotyki

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3519.?

Bednarczuk oznajmia Dance, że… rezygnuje z pracy. Zimińska próbuje ją powstrzymać – może wystarczy tylko zmienić podejście, metody motywowania młodzieży? To samo mówi Teresie Rafał, jej partner – twierdzi, że uczniowie też wiele zrozumieli. W końcu Bednarczuk staje znowu oko w oko z młodzieżą. Czy dojdzie do kolejnej konfrontacji?

Zuza widzi kobietę, która źle się poczuła. Hofferowa zawozi ją do szpitala męża – tam przejęta dyrektor Kolenda organizuje dla chorej opiekę nad jej malutkim dzieckiem. Tymczasem Jagodę zaczepia bandyta, który grozi jej zemstą, jeśli Szark nie zwróci im pieniędzy za skonfiskowane narkotyki. Przerażona kobieta powiadamia Zuzę i Darka.

Joanna zostaje zaskoczona przez Miłosza – mężczyzna prosi ją, by przekonała jego brata do sprzedaży stadniny. Bergowa protestuje – przecież Marcin kocha to miejsce. Dlaczego Miłosz chce mu to zrobić? Emocjonującą rozmowę przerywa Bogdan, który przywiózł Miśkę na pierwszą lekcję jazdy konnej. Bergowie z dumą patrzą, jak ich córka doskonale sobie radzi pod okiem Marcina.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

