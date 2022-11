„Stranger Things”, sezon 5. Fani już rozszyfrowali tytuł premierowego odcinka

Z okazji Dnia Stranger Things w mediach społecznościowych Netfliksa oraz samego serialu pojawiła się pierwsza strona scenariusza 5. sezonu produkcji. Na niej widzimy tytuł odcinka premierowego. „Rozdział pierwszy: The Crawl” – czytamy. Jak już rozpracowało wielu fanów, jest to nawiązanie do scenariusza Dungeons & Dragons, w którym bohaterowie poruszają się po labiryncie czy lochu i walczą z różnymi potworami, rozwiązując przy tym zagadki i unikając pułapek.

twitter

Co wiemy o 5. sezonie „Stranger Things”?

Produkcja 5. sezonu „Stranger Things” ruszy dopiero w 2023 roku, więc na premierę kolejnej odsłony z pewnością przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Wiemy już jednak, że w sezonie 5. będziemy mieli do czynienia z pewnym przeskokiem czasowym, o czym informował sam Ross Duffer, współtwórca serii. Przyznał, że idealnie byłoby, gdyby część 4. i 5. kręcona była w tym samym czasie, jednak nie było takiej możliwości. – Nie będzie to w związku z tym całkowity restart, a raczej 2. część 4. sezonu – przyznał Duffer.

twitter

Przerwa między 4. a 5. sezonem „Stranger Things” powinna być przy tym nieco mniejsza, niż dotychczas. – Wszystko ze względu na fakt, że mamy już wstępny zarys odsłony i nie możemy sobie wyobrazić tego, że ktoś znów wyśle nas na przymusową 6-miesięczną przerwę – podkreślił twórca, nawiązując do pandemii koronawirusa.

Czytaj też:

Co w tym tygodniu na Netflix? Pełna lista premierCzytaj też:

Jakub Feliński z „Goggleboxa” trafił do szpitala. Wiemy, co się stało