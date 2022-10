Wielkie oczekiwanie. Oto wszystko, co wiemy o 2. sezonie „Rodu smoka”

Już po tym, jak pierwszy odcinek 1. sezonu „Rodu smoka” zadebiutował na HBO Max, produkcja ogłosiła, że powstanie kolejna odsłona tej historii. – Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, co cały zespół „Rodu smoka” osiągnął przy okazji tworzenia 1. sezonu. Nasza fenomenalna obsada i ekipa podjęli ogromne wyzwanie, a efekty przerosły nasze oczekiwania. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani wizją kontynuacji ożywiania na ekranie tej epickiej sagi w 2. sezonie – przekazała wówczas Francesca Orsi, wiceprezeska wykonawcza ds. treści HBO.

Fabuła 2. sezonu „Rodu smoka”. Co pokażą twórcy?

2. sezon „Rodu smoka” podejmie fabułę najpewniej dokładnie tam, gdzie skończyła się w pierwszej odsłonie. „Sezon 1. przygotował stół na nadchodzącą krwawą ucztę” – powiedział współtwórca treści Ryan Condal. „Powodem, dla którego naprawdę chciałem dopracować ten pierwszy sezon jest właśnie to, aby widzowie dobrze zrozumieli wszystkie te postaci i konotacje oraz historie, jakie je ze sobą nawzajem łączą oraz motywacje, jakie doprowadziły do wojny domowej. Jestem naprawdę podekscytowany poznawaniem tych wszystkich bohaterów, zwłaszcza rodzin Rhaenryry i Alicent, oraz pokazaniem, co stanie się, dy odwróciliśmy szachownicę i rozsypaliśmy kawałki na podłodzę. Jak zareagują? To historia, którą opowiemy w drugim i kolejnych sezonach – podał.

„Ród smoka”. Kto w obsadzie w 2. sezonie?

Żaden członek obsady sezonu 2. serialu „Ród smoka” nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Można się jednak spodziewać, że do swoich ról powrócą Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Księżniczka Rhaenyra Targaryen) i Matt Smith (Prince Daemon Targaryen), podobnie jak Fabien Frankel (Criston Cole) i Eve Najlepszy (Rhaenys Targaryen). Możemy również spodziewać się powrotu aktorów wcielających się w kolejne pokolenie Targaryenów – Toma Glynn-Carneya (Aegon II Targaryen), Ewana Mitchella (Aemond Targaryen), Phia Saban (Helena Targaryen). Prawdopodobnie zobaczymy również powrót Elliotta Grihaulta (Lucerys Velaryon), Baeli Targaryen (Bethany Antonia) i Rhanei Targaryen (Phoebe Campbell).

„Ród smoka”. Jeden z współtwórców odchodzi z serialu

Z informacji „The Hollywood Reporter” wynika, że współtwórca serialu „Ród smoka” Miguel Sapochnik, zrezygnował z możliwości pracy przy 2. sezonie hitu.

– Praca w tym uniwerum przez ostatnich kilka lat była zaszczytem i przywilejem. Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy w 1. sezonie i cieszę się z entuzjastycznej reakcji naszych widzów. Niezwykle trudno było zdecydować się na dalszy krok, ale wiem, że jest to właściwy wybór dla mnie – zarówno osobiście, jak i zawodowo – powiedział twórca.

Nie jest jasne, dlaczego Sapochnik zdecydował o odejściu po trzech latach pracy nad serią, jednak wiadomo, że teraz jedynym showrunnerem będzie Ryan Condal, który ściśle współpracuje z Georgem R.R. Martinem.

Więcej Starków w 2. sezonie „Rodu smoka”?

1. sezon "Rodu smoka" ściśle skupia się na trzech rodach: Targaryenach, Velaryonach i Hightowerach. Gdy wybucha jednak wojna, więcej rodzin zostaje wciągniętych w konflikt – w tym Starkowie, rodziny znajdującej się w centrum ukochanej "Gry o tron".

Kiedy 2. sezon „Rodu smoka”?

Chociaż HBO Max nie przekazało jeszcze żadnych oficjalnych informacji na temat premiery 2. sezonu „Rodu smoka”, praca na planie kolejnej odsłony rozpocząć się ma w 2023 roku. Oznacza to, że 2. sezon „Rodu smoka” zobaczymy prawdopodobnie w 2024 roku.

