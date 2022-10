Jest zapowiedź finału pierwszego sezonu „Rodu smoka”. Co zrobi „Czarna królowa”?

W dziewiątym odcinku serialu „Ród smoka” mogliśmy zobaczyć, jak królowa Alicent i jej zielona rada zareagowała na śmierć króla Viserysa i do czego są zdolni, żeby zdobyć Żelazny Tron. Nie dowiedzieliśmy się jednak niczego o tym, co działo się w tym czasie z prawowitą dziedziczką tronu Rhaenyrą Targaryen i jej najbliższymi.

„Ród Smoka”. Jest zapowiedź finału pierwszego sezonu

HBO pokazało zwiastun dziesiątego, a zarazem finałowego odcinka serialu „Ród Smoka”, zatytułowanego „Black Queen”, czyli „Czarna Królowa”. Jak można się domyślić po samym tytule, odcinek pokaże jak na śmierć króla i działania Zielonych zareaguje stronnictwo Czarnych skupione wokół Rhaenyry. W samym zwiastunie widzimy też kolejne wydarzenia prowadzące do wojny, w których rolę odegrają smoki.

Dziesiąty, a zarazem finałowy odcinek pierwszego sezonu serialu „Ród Smoka” będzie miał premierę już 24 października na HBO Max.

Dla wszystkich fanów serialu HBO Max we współpracy z siecią kin Helios przygotowało nie lada gratkę – pokaz finałowego odcinka na wielkim ekranie.

„Ród smoka” – o czym jest serial?

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka” („House of the Dragon”) zadebiutował w Polsce 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu są król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon.

Viserys to władca spokojny, unikający konfliktów, ale też słaby i schorowany. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

