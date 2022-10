HBO Max ogłosił nowości na drugą połowę października. Co obejrzymy?

Druga połowa października w HBO Max to kolejne nowości filmowo-serialowe. Będzie wśród nich serial Adult Swim „Osiedle C” czy serial „Joe Pera opowiada”. Swoją premierę będzie mieć nowy hiszpański serial Max Original „Garcia!”. Do HBO Max dodany zostanie lubiany przez wielu widzów serial „Prezydencki poker”. Czeka nas finałowy odcinek pierwszego sezonu „Rodu smoka”, zajrzymy także na piękną Sycylię w nowej odsłonie „Białego Lotosu”. Nie zabranie nowości filmowych taki jak „Uncharted” czy „Zaginione miasto”. Premierę będą miały także ciekawe filmy dokumentalne, a wśród nich między innymi „Najszybsza kobieta na świecie” czy „Drzewo życia: Strzelanina w synagodze w Pittsburghu”.

„NTSF:SD:SUV::” – sezon 3 dodany zostanie 19 października, sezony 1 i 2 już są dostępne



Agenci NTSF:SD:SUV, znani także jako National Terrorism Strike Force: San Diego: Sport Utility Vehicle to tajna rządowa jednostka, której członkowie chronią San Diego przed różnymi zagrożeniami terrorystycznymi. Mają jedno zadanie: uratować twoją skórę.



„Osiedle C” – premiera: 26 października

Akcja koncentruje się wokół Kimiego, który mieszka w niewielkim kompleksie mieszkaniowym położonym w spokojnym mieście Kurosaki. Wydaje się, że kłopoty podążają za nim, gdziekolwiek tylko się udaje



„Joe Pera opowiada” – premiera: 26 października

Serial komediowy, w którym nauczyciel z Górnego Półwyspu Michigan bada takie tematy, jak naleśniki, jagody, jajka, tosty, kiełbasa, bekon, angielskie babeczki, kawa, sok pomarańczowy, syrop klonowy, gofry, chleb kukurydziany i truskawki, i o wszystkim opowiada widzowi.



„Prezydencki poker” – sezony 1-7 – premiera: 27 października

Serial przedstawia losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



„Garcia!” – premiera: 28 października

Nowy hiszpański serial komediowy Max Original. Garcia, superżołnierz stworzony podczas trwania reżimu Franco, był zamrożony przez 60 lat i nagle budzi się w teraźniejszości. Z pomocą Antonii, młodej dziennikarki, odkrywa spisek, który grozi wciągnięciem Hiszpanii w kolejną wojnę domową.



„Stamtąd” – premiera: 29 października

Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi. Niechętni mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i gorączkowo szukają drogi wyjścia z miasta. Muszą także poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – w tym przerażającymi stworzeniami, które pojawiają się po zachodzie słońca.



„Biały Lotos”, sezon 2. – premiera: 31 października

W drugim sezonie komediowego serialu HBO wraz z nową grupą gości i hotelowych pracowników udajemy się do ekskluzywnego kurortu na Sycylii.



„Uncharted” – premiera: 16 października



Poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado, legendarne południowoamerykańskie złote miasto.



„Pełną parą” – premiera: 20 października

Spóźnienie się na pociąg jest zawsze bolesne. Boli jednak bardzo, gdy dzieci zostały same w środku. To początek szalonej pogoni prowadzonej przez nieodpowiedzialnego dziadka oraz hipochondrycznego ojca.





„Zaginione miasto” – premiera: 21 października

Odnosząca sukcesy powieściopisarka zostaje porwana przez poszukiwaczy skarbów i musi połączyć siły z modelem z okładki jej książki. Para zostaje wciągnięta w morderczą przygodę w dżungli, która okazuje się dziwniejsza niż fikcja.



„Pływak” – premiera: 28 października

Wschodząca gwiazda pływania przyjeżdża na zgrupowanie w jednym celu – zdobyć miejsce w narodowej kadrze olimpijskiej. Intensywna rywalizacja wyklucza jakiekolwiek szanse na przyjaźń z rywalami. Tak przynajmniej mu się na początku wydaje.



„Chmury znad Czarnobyla” – premiera: 28 października

W Rumunii w 1986 roku panowało silne przekonanie, że po katastrofie w Czarnobylu dzieci urodzą się martwe lub zdeformowane. Z tych właśnie względów młoda kobieta zostaje zmuszona przez teściową do aborcji.



„Juno” – premiera: 29 października

Szesnastolatka z małego miasteczka w Minnesocie zachodzi w ciąże z kumplem i postanawia oddać dziecko „idealnej” parze, którą znalazła dzięki ogłoszeniu. Szybko jednak okazuje się, że zbliżająca się adopcja popycha małżeństwo w stronę rozwodu.



„Przysięga”, sezon 2. – premiera: 18 października

Kontynuacja serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego historię NXIVM, organizacji, której założyciel, Keith Raniere, oraz kilku innych członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy.





„Synek mamusi” –premiera: 19 października



Film dokumentalny HBO koncentruje się na czasach młodości zdobywcy Oscara, scenarzysty „Milka” Dustina Lance'a Blacka. Wracając do miejsc, w których dorastał, artysta bada swoje korzenie oraz tożsamość gejowską. Analizuje też swoją bliską relację z matką, która pokonała polio w dzieciństwie, wyszła z przemocowego małżeństwa i przezwyciężyła dogmat mormonów, stając się jednocześnie emocjonalnym wsparciem Blacka i ostateczną inspiracją dla jego aktywizm.



„Najszybsza kobieta na świecie” – premiera: 20 października

Dokument HBO opowiadający inspirującą, ale i tragiczną, historię Jessi Combs, która poświęciła swoje życie dążeniu do pobicia rekordów prędkości na lądzie, w domenie zdominowanej przez mężczyzn.



„Drzewo życia: Strzelanina w synagodze w Pittsburghu” – premiera: 27 października

27 października 2018 roku zwolennik białej supremacji wszedł do synagogi w Pittsburghu i zabił jedenastu wiernych. Szokujący dokument HBO pokazuje kryzys społeczny związany z nienawiścią, który zagraża zbiorowemu bezpieczeństwu.Czytaj też:

