„Ród smoka”. 9. odcinek już na HBO Max! Mamy fotki i opis kolejnej odsłony

Serial „Ród smoka” powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina „Ogień i krew”, która opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”.

Dziś na HBO Max zadebiutowała już 9. odsłona pierwszego sezonu serii. Jej opis brzmi: "Alicent werbuje Cole'a i Aemonda, żeby wyśledzili Aegona, a Otto zbiera wielkie rody Westeros, aby potwierdziły swoją lojalność".

Już za tydzień finałowy odcinek pierwszego sezonu serialu HBO „Ród smoka”. Dla wszystkich fanów serialu HBO Max we współpracy z siecią kin Helios przygotowało nie lada gratkę - pokaz finałowego odcinka na wielkim ekranie.

„Ród smoka” – o czym jest serial?

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka” („House of the Dragon”) zadebiutował w Polsce 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu są król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon.

Viserys to władca spokojny, unikający konfliktów, ale też słaby i schorowany. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

