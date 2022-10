„The Crown”. Elizabeth Debicki w roli księżnej Diany. Zobaczcie zdjęcia z planu

Oparty na wydarzeniach historycznych serial „The Crown” przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste wydarzenia, które ukształtowały jej panowanie. W produkcji nie brakuje nie tylko doskonale odwzorowanych losów kraju, ale przede wszystkim rodzinnych zawirowań. Wraz z nową dekadą lat 90., królewskich ród stoi przed prawdopodobnie największym jak dotąd wyzwaniem; opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii.

Według zapowiedzi kolejna odsłona serialu obejmowała będzie pięcioletni okres w latach 90., kiedy to małżeństwo Karola i Diany, księżnej Walii, ulegało rozpadowi. Widzowie nastawić mogą się też na to, że poznamy historię rodziny Al-Fayed. Dodi Al-Fayed był związany z Dianą po tym, jak rozstała się z księciem Karolem. Syn miliardera zginął wraz z księżną w wypadku samochodowym w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku.

„The Crown” – Elizabeth Debicki w roli księżnej Diany

Najnowszy sezon produkcji jest doskonale udokumentowany dzięki pracy dziennikarzy, biografów i historyków. Największe emocje wśród fanów budzi postać księżnej Diany, w którą w nadchodzącym sezonie wciela się Elizabeth Debicki. Rolę przejęła od Emmy Corrin. – To niesamowite doświadczenie grać te postaci, ponieważ piąty sezon „The Crown” miał najwięcej odniesień wizualnych [do rzeczywistości]. W latach 90. wszystko zaczęło być filmowane, wtedy też narodził się 24-godzinny cykl informacyjny. Tym samym mamy dostęp do niesamowitej ilości treści – powiedziała aktorka.

W roli księcia Karola także zobaczymy innego artystę. Dominic West zagra obecnego króla Wielkiej Brytanii, zastępując Josha O'Connora. – Myślę, że ludzie rozumieją potrzebę jej zmiany co dwa sezony. [Odgrywanie ról] to nie jest imitacja, a przywoływanie postaci – podkreślił West. W rolę Elżbiety II teraz wcieli się Imelda Staunton, aktorka znana najbardziej z roli Dolores Umbridge w serii o Harrym Potterze. – Mam nadzieję, że moja rola spodoba się widzom. Ja już ją zagrałam i nic na to poradzę! – zaznaczyła.

Kiedy premiera 5. sezonu „The Crown”?

Piąty sezon „The Crown” zadebiutuje na platformie Netflix już 9 listopada 2022 roku. Co ciekawe, oglądalność produkcji wzrosła o ponad sześćset procent po tym, jak światem wstrząsnęła informacja o śmierci królowej Elżbiety II.

