Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Cielecki i Berg demolują mieszkanie Jarka

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3501.?

Jarek i Eliza wyjeżdżają z dziećmi na kilka dni nad jezioro. Korzystając z "wolnej chaty", w mieszkaniu zjawiają się Cielecki i Berg. Popijając winko, mężczyźni urządzają sobie muzyczny koncert. W artystycznym szale Bogdan psuje kanapę w salonie, a Rafał łamie krzesło. Na to wszystko do Berga dzwoni Jarek.

Igor z Julką przyjeżdżają pod adres, który był na pocztówkach znalezionych wśród śmieci w lesie. Otwiera im kobieta, która absolutnie nie chce ich dopuścić do swojego syna – adresata kartek. Nastolatek jednak zjawia się niespodziewanie. Chłopak dowiaduje się od Nowaka i Julki, że – wbrew temu, co mówiła mu matka – jego ojciec żyje.

Kolenda nie może dojść do siebie po traumatycznej akcji z agresywnym i zdesperowanym mężczyzną, który chciał strzelić do niej i Kamila. Hoffer wspiera szefową, jak może. Wdzięczna Anna proponuje, żeby mówili sobie po imieniu… Tymczasem rozbity śmiercią żony Nalepa niszczy ekspres do kawy. W trudnych chwilach próbuje mu pomóc Daria.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Zaręczyny w „Love Island”. Będziecie zaskoczeni!