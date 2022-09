„Lupin”, sezon 3. Assane Diop powraca. Zobaczcie teaser

„Lupin” szybko zyskał popularność wśród widzów Netflixa i przez długi czas utrzymał się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych seriali na platformie w wielu krajach na całym świecie. O tym, że powstanie 3. sezon widzowie na całym świecie dowiedzieli się w sierpniu 2021 roku. Na nowe ogłoszenia przyszło nam trochę poczekać, jednak właśnie w sieci pojawił się świeżutki teaser uwielbianej serii z Omarem Sy.

O czym jest „Lupin”?

Główny bohater serialu to Assane Diop. Mężczyzna zafascynowany jest Lupinem – słynnym złodziejem i dżentelmenem. Jego ojciec, emigrant z Senegalu, przyjeżdża do Francji, by zapewnić lepszy byt swojemu synowi. Zostaje jednak niesłusznie oskarżony o kradzież i trafia do więzienia. Dorosły Assane postanawia zemścić się na rodzinie, która wysłała jego ojca za kratki.

Kiedy premiera 3. sezonu „Lupina”?

Niestety podczas TUDUM 2022 Netflix nie podzielił się informacją, kiedy możemy spodziewać się 3. sezonu serialu „Lupin”. Niewykluczone, że mowa tutaj dopiero o 2023 roku.

Czytaj też:

„Ty” wraca z 4. sezonem na Netflix. Znamy datę premiery