„Pierwsza miłość”. Niespodzianka w domu dziecka

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka

Lucynka opowiada Kaśce o swoim najnowszym pomyśle, który chce realizować w King's Fitness. Ma on pomóc zmobilizować i zachęcić mamy do przychodzenia na zajęcia Arcziego. Pojawia się jednak pewna trudność, która może zaprzepaścić cały plan. Lucynka nie poddaje się. Natomiast Marta i Emilka starają się wyjść, z wydaje się beznadziejnej, sytuacji, w której znalazły się przez Mateusza. Tymczasem Marysia spotyka Wowę i on prosi ją o pomoc w skontaktowaniu się z Laurą. Ma problem z dokumentami niezbędnymi do dłuższego pobytu w Polsce. Natomiast Lucynka postanawia zrobić dzieciom w domu dziecka niespodziankę. Próbuje nawiązać kontakt z pewną dziewczynką.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

