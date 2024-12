Szokujące kulisy śmierci polskiej pisarki. „Trochę się posprzeczałyśmy”

Ewelina Ślotała od lat miała grono wiernych czytelniczek. Jej książki „Żony Konstancina”, „Kochanki Konstancina”, „Rozwódki Konstancina”, „Matki Konstancina” opowiadały o kobietach doświadczających podwójnych standardów i złym traktowaniu w środowiskach, które są poza podejrzeniem. Niestety we wtorek 17 grudnia media obiegła informacja o śmierci autorki. Miała jedynie 35 lat. Osierociła jedynego syna, Martina.

Ewelina Ślotała nie żyje

W swoich książkach Ewelina Ślotała obnażała życie elit oraz celebrytów i ujawniała skandaliczne obyczaje panujące w konstancińskim środowisku. Kilka lat temu na rynku wydawniczym ukazała się jej książka „Żony Konstancina”, w której opisała mroczną stronę życia kobiet związanych z najbardziej majętnymi biznesmenami. Po sukcesie książki, na rynku pojawiły się kolejne pozycje jej autorstwa: „Kochanki Konstancina”; „Rozwódki Konstancina” oraz „Matki Konstancina”.

Praca nad publikacjami wiele ją jednak kosztowała. W październiku 2023 r. autorka ujawniła na Instagramie, że trafiła do szpitala. Jak wyjawiła, podobna sytuacja miała też miejsce podczas prac nad drugą z jej książek. „Tak, jak podczas pisania mojej drugiej książki, tak i obecnie, szykując trzecią część, z wycieńczenia znowu trafiłam do szpitala” — wówczas pisała. Wiadomo, że obecnie pracowała nad publikacją „Mężczyźni Konstancina”, lecz we wtorek 17 grudnia zmarła w wieku zaledwie 35 lat.

Szczegóły dotyczące przyczyn odejścia pisarki nie były początkowo znane, co wzbudziło sugestie, iż przyczyną mogły być działania osób trzecich – w końcu książki autorki, odzwierciedlające trudną sytuację kobiet w związkach z wpływowymi mężczyznami, mogły przysporzyć jej wrogów. Finalnie matka Eweliny Ślotały ujawniła, że przyczyną zgonu była depresja i wewnętrzny krwotok, który zakończył się zatrzymaniem pracy serca mimo interwencji medycznej.

– Moja córka była w depresji. Miała stany lękowe, brała dużo leków i leczyła się u dwóch terapeutów. Nie pomogli. (...) Dostała krwotoku wewnętrznego i to była przyczyna śmierci. Jej serce nie dało rady i stanęło. Był krwotok, przyjechało pogotowie – ona leżała z wewnętrznym krwotokiem. Gdy przyjechało pogotowie, to nie dawała żadnych znaków życia. W szpitalu została podpięta pod wszystkie maszyny. One pracowały, ale serce było bardzo uszkodzone przez krwotok – ujawniła w rozmowie z „Pudelkiem”.

– Ewelinka od dawna cierpiała na depresję, nie wychodziła z domu bez leków, bo miała stany lękowe. Brała mnóstwo lekarstw uspokajających i psychotropów. Uważałam, że za dużo tego łyka. Dwa miesiące temu powiedziałam jej o tym i nawet trochę się posprzeczałyśmy, jak to matka z córką – dodała z kolei w rozmowie z „Faktem”.

