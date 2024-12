Topowe polskie filmy z ostatnich lat na streamingach. To warto obejrzeć

Polskie kino przeżywa swój kolejny renesans, a sporo rodzimych filmów znów zachwyca krytyków. Dzięki platformom streamingowym widzowie mają coraz łatwiejszy dostęp do najnowszych produkcji. To idealna okazja, by przyjrzeć się temu, co polscy twórcy oferują w ostatnich latach – a produkcje te coraz częściej rezonują zarówno w kraju jak i za granicą. Jeśli dawno nie oglądałeś polskich filmów lub chcesz nadrobić zaległości, platformy takie jak Netflix, Max, Player, Premiery Canal+ czy Prime Video mają naprawdę sporo do zaoferowania.

Zebraliśmy dla was na tej liście filmy, które będą świetne na maraton gronie bliskich, szczególnie w tym wyjątkowym okresie w roku. Podpowiadamy wam też, na jakich platformach będziecie mogli je znaleźć. To filmy, które w ostatnich latach całkowicie przyćmiły konkurencję.

Dobre polskie filmy na streamingach. Jeszcze niedawno te tytuły królowały w kinach

„Biała odwaga”

Historia dwóch podhalańskich rodów wystawionych na najtrudniejszą próbę podczas niemieckiej okupacji.

Dostępny na: Prime Video, Canal+ Online, Apple TV+, TVP VOD, Player

„Dawid Podsiadło – Dokumentalny”

Film koncertowy dokumentujący ostatnią trasę Dawida Podsiadło po Polsce.

Dostępny na: Netflix

„Znachor”

Renomowany niegdyś chirurg, który stracił rodzinę i pamięć, dostaje szansę na nowe życie, gdy po latach spotyka swoją córkę.

Dostępny na: Netflix

„Tyle, co nic”

Grupa rolników protestuje pod domem posła, który zawiódł ich oczekiwania.

Film dostępny na: Player, Premiery Canal+

„Strefa interesów” (polska koprodukcja)

Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.

Dostępny na: Max, TVP VOD, Player

„Polowanie”

Mieszkaniec prowincjonalnego miasteczka, motywowany zaniedbaniami rządzących, staje do walki o urząd burmistrza.

Film obejrzycie na: Max, Netflix, TVP VOD, Prime Video

„Doppelgänger. Sobowtór”

Agent służb specjalnych przejmuje tożsamość innego mężczyzny i rozpoczyna budowanie swojej kariery szpiegowskiej.

Do obejrzenia na: Netflix, Player

„Chłopi”

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.

Obejrzycie na: Canal+ Online, TVP VOD, Player

„Kos”

Polska, wiosna 1794 roku. Do ojczyny powraca generał Tadeusz Kościuszko z planem powstania przeciwko Rosjanom.

Film do obejrzenia na SkyShowtime, Prime Video

„Święto ognia”

Siostry zmagają się z własnym ciałem. Jedna, pchana ambicjami szuka granic jego możliwości, dla drugiej ciało to więzienie. Jedna wierzy, że przed wspomnieniami uratuje ją balet. Druga obserwuje świat z balkonu z taką uwagą, że widzi i słyszy więcej. Ich ojciec ucieka do jedynego miejsca, w którym czuje, że żyje naprawdę. Każde z nich obłaskawia przeszłość i oswaja teraźniejszość. Film jest ekranizacją powieści Jakuba Małeckiego.

Film do obejrzenia na: Canal+ Online, Player, Premiery Canal+, Megogo

„Napad”

Prokuratorka szuka pomocy u zwolnionego ze służby policjanta, oferując mu szansę na powrót do dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank.

Do obejrzenia na: Netflix

„Pamfir” (polska koprodukcja)

Leonid powraca do rodzinnej wioski, gdzie ponownie musi zmierzyć się z przemytniczym procederem, od którego przed laty chciał uciec.

Film do obejrzenia na: Canal+ Online, Player, TVP VOD

„Kobieta na dachu”

Mira wstaje wcześnie rano, rozwiesza pranie, gotuje obiad, kupuje pokarm dla rybek i… z nożem kuchennym napada na bank.

Dostępny na: Canal+ Online, Polsat Box Go, Megogo

„Johnny”

Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.

Film do obejrzenia na: Max, Netflix, Player, TVP VOD

„Filip”

Filip, dwudziestokilkuletni atrakcyjny mężczyzna, godzi pracę kelnera w luksusowym hotelu z korzystaniem z życia w czasach, które jego radościom nie sprzyjają. Przyjemność nie musi jednak leżeć daleko od zemsty, a każdy kolejny dzień naznaczony jest niepewnością przetrwania.

Film obejrzycie na: Netflix, TVP VOD

„Mój sąsiad Adolf” (polska koprodukcja)

Samotny i zgorzkniały, ocalały w Holokauście Malek Polsky wiedzie smutne życie na kolumbijskiej wsi. Polsky jest przekonany, że jego nowy sąsiad, to sam Adolf Hitler.

Dostępny na: Canal+ Online, Prime Video, TVP VOD, Player

„Niebezpieczni dżentelmeni”

Zakopane, 1914. Czterech artystów budzi się po szalonej, narkotycznej imprezie nie dość, że zamieszani w rewolucyjną intrygę, to jeszcze z trupem na kanapie.

Film do obejrzenia na: Netflix, Max, Player

„Marzec '68”

Burzliwa historia marca '68 ukazana z perspektywy młodych ludzi. Hanię i Janka połączyła trudna miłość. Tymczasem muszą odnaleźć się w atmosferze pełnej społecznego i politycznego napięcia.

Film obejrzycie na: TVP VOD, Netflix

„Chrzciny”

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny.

Film oglądać można na: TVP VOD, Netflix

„Chleb i sól”

Student warszawskiej Akademii Muzycznej podczas wakacji wraca do rodzinnej miejscowości w sam środek konfliktu pomiędzy miejscowymi a obcokrajowcami.

Film obejrzycie na: Player, Megogo, Premiery Canal+

