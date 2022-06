Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Nie zabraknie emocji!

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3449.?

Podczas prób do konkursu piękności dla dzieci, Marysię dyskretnie obserwuje jakiś mężczyzna. Potem śledzi ją i Justynę w drodze do domu. Wieczorem pojawia się przed nim i – wykorzystując dogodny moment – zbliża się do Marysi mówiąc, że jest tatą dziewczynki, która z powodu choroby musiała się wycofać z konkursu. Typ daje Marysi maskotkę i prosi żeby nikomu nie mówiła o tym spotkaniu. Tymczasem Zakościelny prosi Darka, żeby wrócił do pracy. W okolicy pracy Pawła dochodzi do napadu na kantor. Zamaskowani bandyci zastraszają kasjerkę, kradną pieniądze, a uciekając poważnie ranią ochroniarza. Jakiś czas później policyjny patrol zatrzymuje biegnącego po zakupy dla Beaty Pawła. Policjanci biorą Wójcika za jednego ze sprawców napadu – rażą go paralizatorem, skuwają i zawożą do aresztu! Seba stąpa po cienkim lodzie – a pod lodem czai się Hebel. Nieszczęśliwie zakochany w córce największego wroga Hebla Sebastian ma duży zgryz, bo dziewczyna nie chce kłamać. Seba kombinuje, jak może – przyłapany z Roxy przez Hebla, nie mówi mu, że to córka Niuńka i oświadcza, że… dziewczyna jest niemową.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

