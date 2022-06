Kolejne nazwiska uczestników jesiennej edycji „Tańca z gwiazdami”. Będziecie zaskoczeni!

Przed nami już 26. edycja tanecznego show, które kochają Polacy. Chociaż Polsat nie ujawnił jeszcze oficjalnie listy uczestników, którzy pojawią się w najnowszym sezonie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, powoli do mediów przedostają się informacje o potencjalnych celebrytach, których oglądać będziemy w show. Słyszeliśmy już o tym, że w końcu twórcom udało się namówić na udział Michała Mikołajczaka oraz Krzysztofa Rutkowskiego. Plotkarskie media zaczęły już „węszyć” w kontekście tego, ile zarobi na udziale w show Polsatu detektyw. Z informacji „Super Expressu” wynika, że Rutkowski, który dotychczas zmagał się z wyzwaniami zupełnie innego kalibru, za każdy odcinek „Tańca z gwiazdami”, w którym wystąpi, otrzymać ma aż 30 tysięcy złotych.

Kolejne nazwiska uczestników jesiennej edycji „Tańca z gwiazdami”

Teraz „Super Express” podał kolejne nazwiska gwiazd, które wystąpią w tanecznym show. Największym zaskoczeniem zdecydowanie jest Magda Mołek. Dziennikarka przez lata była związana z TVNem, a teraz prowadzi swój własny kanał na YouTube „W moim stylu”, gdzie spełnia się w roli prowadzącej.

Kolejnym uczestnikiem, o którym donosi tabloid, jest Łukasz Płoszajski. To aktor głównie kojarzony z serialem „Pierwsza miłość”. Swoimi tanecznymi umiejętnościami pochwali się także Maja Włoszczowska, była kolarka górska. W 2018 roku sportowczyni wystąpiła w programie TVN „Agent Gwiazdy”. Poza wymienionymi osobami o Kryształową Kulę powalczy Ilona Krawczyńska. To 30-letnia jedna z Sióstr ADiHD, którą niedługo poprowadzi program „Farma”. Produkcja będzie emitowana w Polsacie.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”

Uczestnicy programu Polsatu prezentują na żywo wcześniej przygotowany taniec, który oceniany jest przez komisję jurorską w skali ocen od 1 do 10. Występy oceniają również telewidzowie, którzy mogą głosować na swych faworytów. W każdym odcinku odpada jedna para, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Nagrodą główną w programie jest statuetka Kryształowej Kuli. Od 2014 roku zwycięzcy otrzymują też czeki: celebryta o wartości 100 tys. zł, a partnerujący mu tancerz – 50 tys. zł. Podobnie jak poprzednie edycje, także tę jesienną, poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Izabela Janachowska.

