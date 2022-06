„Sługa narodu”. Polska wersja coraz bliżej. Głównej roli nie dostał Piotr Adamczyk

Serial „Sługa narodu” ogromną popularność na całym świecie zyskał po tym, jak Rosja militarnie zaatakowała Ukrainę. Kilka lat temu Wołodymyr Zełenski był kojarzony tylko z karierą artystyczną, wszystko się jednak zmieniło po otrzymaniu roli nauczyciela historii, który wygrywa wybory prezydenckie. Produkcja,,Sługa narodu'' premiera miała w 2016 roku i doczekała się trzech sezonów. Szalona przygoda głównego bohatera Wasyla Gołoborodki w polityce zaczyna się od nakręconego ukradkowo filmu przez jednego z uczniów. Wideo staje się hitem internetu, a skromny nauczyciel zostaje prezydentem. Zełenski przeniósł fikcję do rzeczywistości. Założył partię o ten samej nazwie i wygrał wybory prezydenckie w Ukrainie.

Zainteresowanie serialem stale rośnie – wrócił nawet na platformę Netflix. Niedawno stacja Polsat poinformowała, że kupiła prawa do nakręcenia serialu w polskiej wersji. – Wobec aktualnej sytuacji chcemy wprowadzić „Sługę Narodu" na antenę Polsatu jak najszybciej. Emisję telewizyjną poprzedzi premiera w Polsat Box Go – powiedziała Nina Terentiew w rozmowie z redakcją Wirtualnych Mediów.

Mimo że role miały być obsadzone, to żadne nazwiska nie padły. Następnie „Super Express” dotarł do źródła, które przekazało, że to Piotr Adamczyk ma wcielić się w główną rolę, którą w ukraińskiej wersji grał sam Wołodymyr Zełenski. Medialne doniesienia okazały się jednak błędne. Plotki zdementował główny zainteresowany. – Informacje podane przez „Super Express” są nieprawdziwe – powiedział Piotr Adamczyk.

„Sługa narodu” – kto zagra w polskiej wersji?

Redakcji jednego z portali udało się dotrzeć do osoby związanej z produkcją. Główną rolę w polskiej wersji „Sługi narodu” ma zagrać Marcin Hycnar.

O wyborze Marcina Hycnara zdecydował jego doskonały warsztat, a także aparycja i sposób bycia idealnie pasujący do postaci. W castingu brało udział ponad 150 aktorów, szukaliśmy osoby w wieku około 40 lat – zdradził informator Pomponika.

Marcin Hycnar – kim jest?

Marcin Hycnar urodził się 18 stycznia 1983 w Tarnowie. Jest aktorem teatralnym, ale na swoim koncie ma też wiele ról w serialach i doświadczenie w dubbingowaniu. W 2017 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od grudnia 2020 jest dyrektorem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Prywatnie Marcin Hycnar jest bratem aktora Jędrzeja Hycnara. Jest też byłym mężem aktorki Kamili Boruty. Para była małżeństwem od 2011 do 2017 roku.

