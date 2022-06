Wszystko o Disney+. Cena subskrypcji, lista tytułów. Jak skorzystać ze specjalnej promocji?

Disney+ będzie dostępny w Polsce od 14 czerwca. Na subskrybentów czeka wiele udogodnień, będą mogli korzystać z platformy na czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach będą mieć dostęp do funkcji IMAX Enhanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, na każdym koncie będzie możliwość utworzenia aż siedmiu profili, w tym dostosowany specjalnie dla dzieci profil dziecięcy, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.

Disney+. Cena subskrypcji

Za miesięczny dostęp do usługi streamingowej Disney+ zapłacimy w Polsce 28,99 zł. Jeśli jednak chcecie zaoszczędzić, serwis przewiduje wykupienie rocznego abonamentu w cenie 289,99 zł. Pozwoli to zaoszczędzić 57,89 zł, co przekłada się na dwa darmowe miesiące w skali roku.

Władze serwisu przygotowali też specjalną promocję dla widzów w Polsce. Jeżeli do 14 marca zarejestrujecie się na stronie Disney+, będziecie mogli skorzystać z okazji jaką jest cena 229, 90 zł za rok użytkowania serwisu – co przekłada się na 19,15 zł opłaty miesięcznie.

Disney+. Jakie filmy i seriale obejrzymy na platformie?

Start nowej platformy to nie lada gratka dla wszystkich kinomaniaków. Na platformie Disney+ pojawi się w Polsce ponad 800 filmów i 100 seriali. W bibliotece znajdzie się także 150 oryginalnych produkcji serwisu Disney+. Subskrybenci będą mieli dostęp do takich seriali jak: „The Book of Boba Fett” i „The Mandalorian”, wykreowanych przez producenta i scenarzystę Jona Favreau. Ponadto zobaczą „Moon Knight”, serial produkcji Marvel Studios z Oscarem Isaakiem w roli Stevena Granta, spokojnego i ułożonego pracownika małego sklepu, nękanego przez wspomnienia z innego życia, a także nominowany do Nagrody Akademii film „Shang-Chi i legenda dziecięciu pierścieni” z Simu Liu i Awkwafiną. Na platformie nie może też zabraknąć produkcji Disneya i Pixara.

„Dodatkowo subskrybenci będą mogli spędzić czas przy wielu tytułach ze studia Disneya i Pixara, w tym nominowanej do Nagrody Akademii animacji »Luca« (Disney/Pixar) oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii »Encanto« (Walt Disney Animation Studio) i »Cruelli« z Emmą Stone w roli kultowej Cruelli de Mon” – czytamy w oświadczeniu. Użytkownicy otrzymają także dostęp do kultowych produkcji. Idealnym przykładem jest serial „Simpsonowie” czy „Grey’s Anatomy: Chirurdzy”. Na platformie znajdzie się także serial dokumentalny „The World According To Jeff Goldblum”.

Oto lista niektórych tytułów, jakie będziemy mieli szansę obejrzeć jako subskrybenci serwisu.

DISNEY



Piorun (2008)

Cruella (2021)

Nasze magiczne Encanto (2021)

Kraina lodu (2013)

Hamilton (2020)

Gwiazdka Hollywood

Lilo i Stitch (2002)

Czarownica (2014)

Vaiana: skarb oceanu (2016)

Muppety (2011)

Samoloty (2013)

Raya i ostatni smok (2021)

Zaplątani (2010)

Zwierzogród (Feature) (2016)

Wyprawa do dżungli (2021)

Sneakerella (2022)

Ralph Demolka (2012)

Mary Poppins powraca (2018)

Niedźwiedzica polarna (2022)

The Beatles: Get Back: Sezon 1

Hannah Montana: Sezony 1-4

Brygada RR (1989): Sezon 1

High School Musical: serial: Sezony 1-2

Violetta: Sezony 1-3

Olaf przedstawia: Sezon 1

Równoległy wymiar: Sezon 1

Potężne Kaczory: sezon na zmiany: Sezon 1



PIXAR



Auta (2006)

Auta 2 (2011)

Auta 3 (2017)

Co w duszy gra (2020)

Coco (2017)

Dawno temu w trawie (1998)

Dobry dinozaur (2015)

Gdzie jest Dory? (2016)

Gdzie jest Nemo? (2003)

Iniemamocni (2004)

Iniemamocni 2 (2018)

Luca (2021)

Merida Waleczna (2012)

Naprzód (2020)

Odlot (2009)

Potworna robota: Sezon 1

Potwory i spółka (2001)

Ratatuj (2007)

To nie wypadna (2022)

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Uniwersytet Potworny (2013)

W głowie się nie mieści (2015)

Za końcem świata: Podróż Buzza Astrala



MARVEL



Ant-Man (2015)

Ant-Man i Osa (2018)

Avengers (2012)

Avengers: Czas Ultrona (2015)

Avengers: Koniec gry (2019)

Avengers: Wojna bez granic (2018)

Czarna pantera (2018)

Czarna Wdowa (2021)

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

Doktor Strange (2016)

Eternals (2021)

Falcon i Zimowy Żołnierz: Sezon 1

Hawkeye: Sezon 1

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Iron Man 3 (2013)

Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (2011)

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (2016)

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz (2014)

Kapitan Marvel (2019)

Logan: Wolverine (2017)

Loki: Sezon 1

Moon Knight: Sezon 1

Strażnicy Galaktyki (2014)

Strażnicy Galaktyki Vol. 2 (2017)

X-Men: Mroczna Phoenix (2019)



STAR WARS



Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo (1999)

Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów (2002)

Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów (2005)

Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja (1977)

Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje (1980)

Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi (1983)

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi (2017)

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja: Sezon 1

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (2015)

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (2019)

Gwiezdne wojny: Wizje: Sezon 1

Han Solo: Gwiezdne wojny – historie (2018)

Księga Boby Fetta: Sezon 1

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie (2016)

Obi-Wan Kenobi: Sezon 1

The Mandalorian: Sezony 1-2



STAR



9-1-1: Sezony 1-4

American Horror Stories: Sezon 1

American Horror Story: Sezony 1-9

Armageddon

Atlanta: Sezony 1-2

Avatar (2009)

Bez wyjścia

Big Sky: Sezon 1

Buffy: Postrach wampirów: Sezony 1-7

Co robimy w ukryciu: Sezony 1-2

Family Guy: Głowa rodziny: Sezony 1-20

Faworyta (2018)

Futurama: Sezony 1-10

Głębia strachu (2020)

Gotowe na wszystko: Sezony 1-8

Grey's Anatomy: Chirurdzy: Sezony 1-18

Homeland: Sezon 1-8

Jak poznałam twojego ojca: Sezon 1 (How I Met Your Father)

Jojo Rabbit (2019)

Le Mans '66 (2019)

Lekomania: Sezon 1 (Dopesick)

Następcy (2011)

Obcy – ósmy pasażer Nostromo (1979)

Pam i Tommy: Sezon 1

Rezydenci: Sezony 1-4

Simpsonowie: Sezony 1-33

Szklana pułapka (1988)

The Kardashians: Sezon 1

The Walking Dead: Sezony 1- 10

Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri (2017)

Współczesna rodzina: Sezony 1-11 (Modern Family)

Y: Ostatni mężczyzna: Sezon 1

Z Archiwum X: Sezony 1-11

Z pamiętnika samotnej alkoholiczki: Sezon 1 (Single Drunk Female)

Zagubieni: Sezony 1-6

Zakonnica w przebraniu 1 i 2

Zbrodnie po sąsiedzku: Sezon 1 (Only Murders in The Building)

Zepsuta krew: Sezon 1 (Dropout)

NATIONAL GEOGRAPHIC

Cousteau: człowiek legenda

Czy czeka nas koniec?

Dorastanie w świecie zwierząt: Sezon 1

Europa z powietrza: Sezony 1-2

Fauci

Free Solo: Ekstremalna wspinaczka

Geniusz

Geniusz: Aretha

Geniusz: Picasso

Gordon Ramsay: świat na talerzu: Sezony 1-3

Jane

Katastrofa w przestworzach: Sezony 11-20

Kosmos: Sezon 1

Na krawędzi ryzyka

Na ratunek: Misja w jaskini

Niezwykły dr Pol: Sezony 1-16

Oko w oko z rekinem

Przygoda z Bearem Gryllsem: Sezony 5-6

Świat według Jeffa Goldbluma: Sezony 1-2

Tajemniczy świat waleni: Sezon 1

Witamy na Ziemi: Sezon 1

Wyprawa na dno: Sezony 1-3

Zatoka cieni

