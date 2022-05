Dziś w „Na Wspólnej”. Wika chce się zabić, Piotr porwał córkę

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3424. serialu

Do Kasi przychodzi kompletnie roztrzęsiona Wika – uczennica z płaczem mówi, że jej ojciec nie przyjedzie do Polski, bo nie chce oglądać córki wariatki. Gdy dziewczyna zostaje na chwilę sama w kuchni, chwyta za nóż i okalecza sobie ręce. Darek z Kasią w szoku – natychmiast wiozą ją do szpitala.

Nina znienawidziła Decybela, po tym jak ją zdradził. Dziewczyna nie chce iść do szkoły. Zimińska radzi Renacie chwilowo odpuścić córce - żeby mogła się pozbierać… Nieoczekiwanie Renata spotyka przed domem Decybela, który chce przeprosić Ninę – błaga o przekazanie wiersza, który napisał ukochanej dziewczynie.

Natalia oddycha z ulgą – otrzymała rozwód. Przeszczęśliwy Bruno zabiera ukochaną do młodych Bergów, żeby wspólnie uczcić ten dzień. Impreza zostaje przerwana dramatycznym telefonem od przerażonej mamy Natalii – Piotr chciał pożegnać się z córeczką i ją porwał. Natalia wpada w histerię.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Do końca maja na HBO Max pojawi się masa hitów. Rozpiska nowości